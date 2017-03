Kleine Ei-Kunstwerke Hunderte Besucher schauten sich am Wochenende beim Ostereiermarkt in Bautzen um. So mancher probierte das Verzieren selbst aus.

Eine besondere Kunst: das Verzieren von Ostereiern. © Toni Lehder

An diesem Wochenende fand in Bautzen der traditionelle Ostereiermarkt statt. Bereits zum 26. Mal konnte man im Haus der Sorben am Postplatz jede Menge traditionelle sorbische Ostereier bewundern. Neben einem Blick auf die ausgestellten Kunstwerke haben viele Gäste die Gelegenheit genutzt, um mit den Künstlern selbst ins Gespräch zu kommen. Die kleinen Besucher konnten sich anschließend unter Anleitung selbst an der schwierigen Verzierung der Eier versuchen. Profis halfen, und so konnte jeder ein schönes, selbst gestaltetes Ei mit nach Hause nehmen.

Der mittlerweile fest im Terminkalender vorgemerkte sorbische Ostereiermarkt in Bautzen lockt jedes Jahr mehrere Hunderte Gäste. Mehr als 20 Aussteller präsentieren neben Ostereiern auch allerhand Wissenswertes über die sorbische Kultur.

Der Markt ist auch am Sonntag jeweils 10 - 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 2,50 Euro und für Kinder bis 16 Jahre 0,50 Euro. (tl)

