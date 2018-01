Kleine Chance auf Wintersport Seit Sonnabend läuft der Skilift in Rugiswalde. Der Kunstschnee reicht gerade so. Alternativen gibt es im Zittauer Gebirge.

Der Skilift läuft! Der sechsjährige Levin und seine Mutter Marlene Sauer freuen sich. Sie sind extra aus Ottendorf-Okrilla zum Skifahren nach Rugiswalde gekommen. © Steffen Unger

Bautzen. Der Skilift läuft! Mit Hängen und Würgen und der Hilfe ihrer Schneekanone haben es die Wintersportfreunde vom Skiclub Rugiswalde in diesem Winter zum ersten Mal auf eine wenigstens halbwegs machbare Schneehöhe geschafft. „Es reicht gerade so“, sagt Alexander Kind vom Skiverein. „Man kann fahren.“ Mehr sagt er nicht in dieser für die ostsächsischen Wintersportfreunde so trostlosen Wetterlage.

Bisher sind die Skilifte in der Region noch keinen einzigen Tag gelaufen. Und es sieht auch in den nächsten Tagen nicht danach aus, vor allem nicht am 416 Meter hohen Schwarzenberg bei Elstra, wo die Skifahrer ausschließlich auf Naturschnee angewiesen sind. Auch die Lifte im Bautzener Oberland laufen nicht, weder die in Sohland und Wehrsdorf noch der in Schirgiswalde.

Am Wehrsdorfer Hang sind beim Sturm am vergangenen Donnerstag zudem noch zwei große Bäume umgestürzt. „Der eine hat beinahe das hintere Rad des Skilifts getroffen“, sagt Rita Knoblauch, die den Lift zusammen mit ihrem Bruder Dieter als Pächter betreibt. „Der Windbruch muss jetzt erstmal beseitigt werden, ehe überhaupt an Skifahren zu denken ist.“ Auch Langlauf ist in Sohland nur begrenzt möglich – auf etwa zehn Zentimeter Hartschnee. Die reichlich sieben Kilometer lange Wettkampfloipe im Neudorf ist gewalzt. Solange keine Wettkämpfe stattfinden – und das ist dieser Tage nicht der Fall – kann sie von jedermann genutzt werden.

Ein bisschen mehr Winter gibt es noch im Zittauer Gebirge. Zwar reicht der Schnee auch dort nicht für den Skiliftbetrieb. Langlaufen aber ist vor allem in Jonsdorf noch gut möglich. Zahlreiche Loipen sind im Altschnee gespurt.

Wer kann, sollte die raren Möglichkeiten schnell noch nutzen. Denn mit jedem Tag kann das Skivergnügen auch schon wieder zu Ende sein. „Wir hoffen zwar, dass wir den Liftbetrieb noch ein, zwei Tage halten“, sagt Alexander Kind vom Skiclub Rugiswalde, „aber dazu müsste es wenigstens kalt bleiben“.

Solange das Abfahren auf der dünnen Schneedecke noch möglich ist, soll der Lift täglich geöffnet bleiben. Tagesaktuelle Informationen dazu gibt der Skiverein auf seiner Internetseite.

www.skiclub-rugiswalde.de

