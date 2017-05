Kleine Bauarbeiter begeistert Radlader Die Baustelle Kinderschloss regt die Jänkendorfer Parkstrolche an, sich mit verschiedenen Berufen zu beschäftigen. Dabei werden sie auch selbst aktiv.

Mit Schutzhelm und Signalweste ausgerüstet, konnten die Kinder den Radlader inspizieren. NyLa-Mitarbeiter Uwe Bork erklärte, wie so ein Gerät funktioniert. © André Schulze

Die ganze Woche ist schon eine Unruhe zu spüren, verbunden mit der Frage: Wann dürfen wir Radlader fahren? Diese Bitte hören die Erzieherinnen in der Jänkendorfer Kita immer wieder, bis es am Mittwoch endlich soweit ist. Die Kinder konnten nicht nur sehen, wie so ein Gerät funktioniert und was damit transportiert werden kann, sondern selbst mitfahren. Möglich machte das das Bauunternehmen NyLa, dass am Kinderschloss mitbaut und dafür einen Radlader im Einsatz hat. Die Kinder nutzten die Gunst der Stunde und fragten Geschäftsführer Ronny Wichor über ihr künftiges Kinderschloss aus. Denn bis Jahresende soll die umfangreiche Sanierung beendet sein. Schließlich geht es dabei um den Beruf eines Bauarbeiters und was dieser an so einem großen Haus zu tun hat.

Dazu bietet sich nicht nur die Baustelle nebenan an, sondern auch ein Projekt, das die Erzieherinnen der „Parkstrolche“ selbst entwickelt haben. Für die Umsetzung ist Jana Mühle zuständig. Sie sagt: „Anlass für dieses Projekt ist unsere Kita-Baustelle Kinderschloss Waldhufen. Interessiert und fasziniert beobachten die Kinder täglich die Handwerker und beim Spielen zeigen sie Interesse an unterschiedlichen Berufen.“ Also sagten sich die Erzieherinnen, dann stellen wir einige vor. Sie knüpften Kontakte zu Eltern und Firmen, um das umsetzen zu können. „Seit April stellen wir mit den Kindern verschiedene Berufe vor. Unsere Ziele sind dabei, neben dem gemeinsamen Erleben, auch Einblicke zu geben, was in dem Beruf gefordert wird und mit welchen Geräten gearbeitet wird. Dabei lässt sich das Rollenspiel der Kinder gut fördern.“

Das zeigte sich nicht nur am Mittwoch, als es um das Thema Bauen ging, sondern auch die Wochen zuvor. So berichtete eine Mutter über ihren Dienst bei der Bundespolizei, besuchten die Kinder die Hubbühnenfirma Jäkel im Ort und empfingen in der vergangenen Woche die Ortswehr vor ihrem Kindergarten. Die Kameraden zeigten, wie Löschtechnik funktioniert, welche Anforderungen ein Feuerwehrmann erfüllen muss und wie er ausgestattet ist.

Als Berufsorientierung sehen die Erzieherinnen dieses Projekt nicht. Dafür sind die Kinder noch zu jung und kann sich noch vieles ändern, aber zumindest haben sie einen Einblick in die Berufswelt ihrer Eltern bekommen. „Denn das beschäftigt sie schon, was Mutti und Vati für Berufe haben. Durch unser Projekt lernen die Kinder weitere Berufe kennen“, erklärt Jana Mühle. Dass es nun vorwiegend Männerberufe sind, ist auch der Tatsache geschuldet, dass von den 40 Kindern in Jänkendorf 32 Jungs sind. Wie ein Dachdecker arbeitet, das wollen sich die Kinder an einem Eigenheim in Jänkendorf anschauen. Dass soll kommende Woche passieren, bevor das Projekt mit einem Kinderfest in der Kita endet. Zu dem Fest am Freitagnachmittag sind die Eltern und Geschwister eingeladen. Zusammen mit den Kindergartenkindern können sie an verschiedenen Stationen zu den Berufen kleine Aufgaben erledigen. (SZ/sg)

