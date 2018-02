Kleine Bartträger im Hoyerswerdaer Zoo geboren

Bei Papa im Huckepack fühlen sich die beiden noch nicht mal zwei Wochen alten Kaiserschnurrbarttamarine ganz offensichtlich geborgen. Foto: Zoo Hoyerswerda

Hoyerwerda. Noch keine zwei Wochen alt ist der jüngste Nachwuchs im Zoo Hoyerswerda. Erst vor Kurzem erblickten zwei kleine Kaiserschnurrbarttamarine das Licht der Welt, wie die ZooKultur in einer Pressemitteilung informiert. Die nicht einmal zehn Zentimeter großen Krallenaffenjungtiere sind der zweite Nachwuchs des Zuchtpärchens. Das ältere Geschwisterchen kam Ende Juli 2017 zur Welt.

Noch steht das Geschlecht der Zwillinge nicht fest, heißt es weiter. In ihrer Anlage direkt hinter den Pinguinen sind sie aber bereits zu sehen. Zurzeit ist der Lieblingsort des Affennachwuchses der Rücken des Papas. Bis zu sieben Wochen verbringen die Jungtiere auf dem Rücken der Erwachsenen. Erst danach werden sie selbstständiger und erkunden ihre Umwelt. Die Mutter nimmt das Jungtier nur zum Säugen. Für die Aufzucht ist der Rest der kleinen Gruppe verantwortlich. Auch das Jungtier des letzten Jahres übernimmt schon Verantwortung. Noch etwas unsicher und nur für kurze Zeit trägt es schon mal eines seiner beiden Geschwister auf dem Rücken. Dann, so lässt sich gut beobachten, bewegt es sich ganz vorsichtig und langsam, damit dem Kleinen nichts passiert.

Der prägnante weiße Schnurrbart, der an Kaiser Wilhelm erinnert und den Affen ihren Namen gab, ist jetzt schon bei den Jungtieren leicht sichtbar. Kaiserschnurrbarttamarine sind in den Regenwäldern des Amazonas und seinen Nebenflüssen in Bolivien, Brasilien und Peru beheimatet. Die Affen ernähren sich vor allem von Früchten, Baumsäften und kleinen Insekten. Tamarine leben in kleinen Gruppen verwandter oder fremder Affen zusammen. Zwillingsgeburten sind bei den kleinen Krallenaffen die Regel. Somit ist die Chance, dass ein Jungtier überlebt, größer. Kaiserschnurrbarttamarine können bis zu 20 Jahre alt werden – genug Zeit also, sie im Zoo Hoyerswerda zu besuchen! (StJü/rgr)

