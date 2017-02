Kleine Bahnen ganz groß

Dieses Wochenende wird der Sächsisch-böhmische Bauernmarkt in Röhrsdorf bei Borthen noch einmal zum Paradies für Modelleisenbahnfans. Schmalspurig von der Ostsee bis in das Erzgebirge lautet dieses Jahr das Motto der großen Modelleisenbahnausstellung. Auf 400 Quadratmeter zeigen mehrere Modellbahnvereine und Privatleute aus der Region, darunter auch aus Kreischa und Rabenau, ihre Klub- und Heimanlagen. Für Kinder gibt es eine Bastelstraße. Außerdem sind Modellbahnartikel und Fachliteratur erhältlich. Die Interessengemeinschaften Weißeritztalbahn und Preßnitztalbahn sind mit Infoständen und Souvenirverkauf dabei. Alle Geschäfte des Bauernmarktes haben geöffnet. Die Ausstellung ist zu sehen: Freitag und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro. Am Freitag, 3. Februar, haben Kinder freien Eintritt. (SZ)

