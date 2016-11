Kleine Bäume halten großen Hang Wodurch lässt sich eine Schlammflut wie 2014 verhindern? Der nächste Waldbesitzertag gibt Antworten.

Wald und auch Erholungsfläche – das bringt besondere Herausforderungen mit sich, sagt Revierleiter Ronald Ennersch zum Stadtwald. Den Waldbesitzertag am 16. November hat er diesem Thema gewidmet. © Claudia Hübschmann

Revierleiter Ronald Ennersch erinnert sich noch ganz genau. Ein Hang sei im Triebischtal abgerutscht – so lautete die Nachricht, die ihn am 27. Mai 2014 erreichte. Na ja, dachte sich Ennersch, wahrscheinlich wird wieder eine jener großen Eichen umgefallen sein, deren Wurzeln den schweren Stamm nicht mehr halten konnten. Vielleicht ist da jetzt ein größeres Loch entstanden, aber sicher nichts Dramatisches. Ein Anruf vor Ort allerdings überzeugte den Förster davon, dass es mit der Aussage doch seine Richtigkeit hatte. Nach Starkregenfällen hatte sich eine Schlammlawine von nie gekanntem Ausmaß aus Richtung Korbitz ihren Weg durch den Stadtwald rund um die Hohe Eifer gesucht. Sie riss alles mit sich, von Geröll über morsche Bäume bis hin zu Bänken und Spielgeräten, um schließlich den darunter liegenden Teil des Triebischtals damit zu fluten und zu verwüsten.

Jetzt, weit über zwei Jahre nach der Naturkatastrophe, steht Ennersch auf der neuen Brücke über den Kirchsteigbach und schaut hinunter in Richtung des ebenfalls wiedererstandenen Spielplatzes. „Der Baggerfahrer, der hat schon etwas gekonnt“, sagt er anerkennend. Schwere Granitbrocken befestigen das Bett des Kirchsteigbaches und sind für solche Kaventsmänner erstaunlich gut verfugt. Hunderttausende Euro – vor allem Fördergelder – hat Meißen in den letzten Jahren ausgegeben, um den Kirchsteigbach zu zähmen und die Hänge sicherer zu machen. Der Prozess ist noch lange nicht zu Ende.

Ronald Ennersch zeigt auf die majestätischen Eichen, deren Blätter goldgelb leuchten. Ihre Wurzeln schaffen es nicht, tief genug in den felsigen Boden einzudringen, um den Baumriesen ausreichend Halt zu geben. Deshalb sollen eher kleinere Bäume Erde und Felsgeröll vor dem Abrutschen bewahren. Sie wachsen schneller und werden nicht so schwer. Eichen soll es trotzdem weiter geben, beruhigt Ennersch. Damit diese genügend Platz und Licht zum Wachsen haben, hofft der Forstmann auf Hilfe des neuen Meißner Baumbündnisses. Dazu brauche es Pflege. Die Mini-Eichen müssten regelmäßig freigestellt werden.

Dieses und viele weitere Details möchte Ennersch am Buß- und Bettag, dem 16. November, präsentieren. Zum Waldbesitzertag 2016 sind ab 10 Uhr alle Waldbesitzer und interessierten Gäste eingeladen. Regelmäßig werden bis nachmittags, 14 Uhr, die Besucher durch den Wald geführt. Forstunternehmen stellen ihre Technik vor. Ein mobiles Sägewerk ist in Aktion zu erleben. Jäger erzählen von ihren Erlebnissen, Holzebearbeiter zeigen, was sie drauf haben. Ausgangspunkt für alle Aktivitäten sind die Flächen rund um den Spielplatz am Kirchsteigbach.

Ennersch wird dabei mit den Besuchern auch auf die Korbitzer Höhe steigen. Rund 3,5 Hektar sollen dort ab 2017 aufgeforstet werden. Esskastanie und Eiche, Vogelkirsche und Bergahorn sind als Baumarten vorgesehen. Vorgelagert soll ein rund sechs Meter breiter Streifen, teils mit Schlehen, Baumhasel und Hecken bestanden, weiteren Schutz vor einer erneuten Schlammflut bieten. Auf diese Weise will der Forstmann vorbeugen, dass es sich beim nächsten Anruf aus dem Stadtwald tatsächlich nur um einen vereinzelt umgestürzten Baum handelt.

