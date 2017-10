Kleine Augustusbrücke wird sturzsicher Die Stadt hat ihre Lehren aus der provisorischen Albertbrücke gezogen. Dort waren im Winter Radfahrer gestürzt.

Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz setzt auf Sicherheit an der kleinen Augustusbrücke. Das Geländer ist hoch. Zudem kommt ein griffiger Belag.

Das Terrassenufer wird in den kommenden Wochen mehrfach gesperrt. Denn der erste Bogen der Augustusbrücke über der Straße ist so marode, dass er abgebrochen und erneuert werden muss. Doch zuerst ist es nötig, die kleine Augustusbrücke für Fußgänger und Radfahrer fertigzustellen. Die Stahlfachwerk-Konstruktion überspannt auf einer Länge von 19 Metern das Terrassenufer und schließt dann rechtwinklig wieder an die Brücke an. Doch ihr Bau hatte sich unter anderem aufgrund des Regenwetters der vergangenen Wochen verzögert, erläuterte Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin.

Am kommenden Wochenende soll die kleine Brücke freigegeben werden, kündigt er an. Bei diesem Bauwerk wird auf Sicherheit gesetzt. Die Holzgeländer ragen über 1,40 Meter empor. Das stabile Stahlbeton-Fundament unter der Fachwerkkonstruktion des Eckpfeilers reicht 1,20 Meter in die Tiefe. So kann der Pfeiler auch einem Hochwasser standhalten, erklärt Koettnitz. Zudem gibt es eine andere Oberfläche dieses Geh- und Radwegs als bei der kleinen Albertbrücke. Die war mit glatten Holzbohlen belegt, die bei Regen, Eis oder Schnee tückisch glatt wurden. Bereits zur offiziellen Eröffnung im November 2011 waren mehrere Radfahrer gestürzt, später weitere. Auf die kleine Augustusbrücke wird jetzt noch eine vier Zentimeter starke Schicht von festem Gussasphalt aufgebracht. Der Winterdienst könne den Belag schnee- und eisfrei halten. Auf der kleinen Albertbrücke, die im FFH-Schutzgebiet liegt, sei kein Winterdienst möglich gewesen, bei dem Lauge eingesetzt wird.

Nach der Freigabe dieser neuen Passage kann der Brückenbogen über dem Terrassenufer abgebrochen werden. Das erste Sperrwochenende ist vom 27. bis 30. Oktober. Während dieser Zeit werden die Fundamente für die Traggerüste gebaut. Danach kommen die Abbruchhämmer zum Zuge. Vom 2. bis 6. November fällt der Bogen, kündigt Koettnitz an. Letztlich wird die Straße unter der Brücke zwischen dem 16. und 20. November abgesenkt.

Jetzt kommt auch die Chance für die Drewag, die endlich ein Großprojekt vollenden kann, bei dem sie auf genau diesen Transportweg angewiesen ist. Im Kraftwerk Reick erweitern die Stadtwerke ihre Wärmespeicher, damit das Fernwärmenetz und die Kraftwerke optimal betrieben werden können. Geplant ist, 20 weitere Wärmespeicher aufzustellen, um die Speicherkapazität mehr als zu verdoppeln. Die 30 Meter hohen Türme werden von einer Spezialfirma in Steinhagen bei Bielefeld hergestellt. Sie kommen über den Mittellandkanal per Schiff bis zum Alberthafen. Eigentlich sollten sie längst von dort nach Reick transportiert sein. Ein Transport über die Elbe zum Blauen Wunder wurde abgelehnt. Also bleibt nur der Weg der nächtlichen Transporte mit den 100 Tonnen schweren Türmen übers Terrassenufer.

Möglich ist das aber erst, wenn der Brückenbogen abgerissen ist. Denn der Schwertransport ist 5,40 Meter hoch, erklärt Koettnitz. Höher als der jetzige Bogen, der nur am Scheitel dieses Maß aufweist. Rollen können die Transporte ab 6. November, wenn der Bogen weg ist. Während der folgenden Bauzeit wird selbst das tiefergelegte Terrassenufer wegen der Gerüste nur eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern haben.

