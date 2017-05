Kleine Akrobaten Der 1. Ostdeutsche Projektzirkus nutzt in Haselbachtal die Begeisterung der Kinder und macht sie für die Manege fit.

Der 1. Ostdeutsche Projektzirkus von André Sperlich gastierte eine Woche in Gersdorf. Die Kinder der Grundschule und der Kita probten mit den Zirkusleuten ein professionelles Programm ein. Das begeisterte. © Michael Tischer

Kinder der Grundschule Haselbachtal und der umliegenden Kindergärten hatten in dieser Woche die Chance, Teil eines echten Zirkusprogramms zu sein. Dabei übernahmen die Kids die Rolle von Artisten, Zauberern und Schauspielern. Unterstützt und organisiert wurde das durch den 1. Ostdeutschen Projektzirkus André Sperlich. Er und sein Team waren die Programmleiter sowie die Betreuer der Kinder während des Projektzeitraums. Eltern, Kinder und Lehrer waren bereits begeistert, als der Projektzirkus das erste Mal 2013 zu Besuch an die Grundschule Haselbachtal kam. Das war vor vier Jahren. Deshalb war die Freude groß, als bekannt wurde, dass der Zirkus endlich dieses Jahr wieder kommt. Dementsprechend gut besucht waren die Vorstellungen. Am Dienstag, dem letzten Aufführungstag, mussten die letzten Plätze sogar zugeteilt werden.

Für die SZ habe ich mir das Programm einmal näher angeschaut, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Pünktlich 17 Uhr wird es langsam ruhiger im Zirkuszelt. Jeder Zuschauer freut sich auf das bevorstehende Programm und natürlich auch darauf, seine Kinder, Enkel oder aber auch seine Freunde auftreten zu sehen. Mit einer modernen Laser-Show im Nebellicht beginnt die Show. Manche Gäste im Publikum erinnern sich bei solch einer Vorstellung vielleicht sogar an ihre eigene Kindheit. Im nächsten Moment ist man in der Mitte des Geschehens. Die Geschichte ist ein kleines Meisterwerk. Ein Mädchen zeigt einem kleinen Kind die Welt und den Zirkus. Eine aufregende Reise beginnt.

Natürlich mit viel Hokuspokus. Ein Zauberspruch genügt und schon sind die beiden Entdecker in einer scheinbar anderen Welt. Als Erstes wird eine Unterwasserwelt durch die Kinder wunderbar modern inszeniert. Natürlich darf auch ein geheimnisvoller Schatz nicht fehlen und ein Pirat, der ihn einfach stiehlt. Dabei gibt es wunderbare Zaubertricks zu bewundern: Bei den Piraten ist es ein großes Weinfass, in das viele schmale Schwerter gesteckt wurden. Und wer hätte das gedacht – am Ende kommt ein kleiner Junge aus dem Fass gesprungen.

Solche Momente sorgen für Spannung. Alles läuft unfassbar professionell ab. Erstaunlich! Ich erinnere mich noch gut an eine Szene, in der die Kinder Feuer speien. Jedes Kind kommt präpariert auf die Bühne. Schnell noch etwas auf den Mund geschmiert und schon können sie aus einer kleinen Flamme einen großen Flammenwerfer machen. Natürlich kommt aber sofort ein Handtuch zwischen Kind und Feuer, um Verbrennungen zu vermeiden.

Und was gehört noch alles zu einem waschechten Zirkus? Natürlich ausreichend Comedy und besondere Auftritte. Ein besonderer Auftritt ist für mich die Schlange. Über zwei Meter ist sie lang. Für die Kinder ist es trotzdem zu keinem Zeitpunkt gefährlich. Das erfahrene Personal des Projektzirkus ist immer zur Stelle, wenn Gefahrensituationen aufkommen könnten. Und damit es gar nicht erst dazu kommt, sind sie aktiv damit beschäftigt, den Kindern bei ihren Auftritten zu helfen. Sei es beim Laufen über Scherben oder aber auch beim Balancieren auf einem elastischen Seil. Mein Fazit und sicher auch das der anderen Zuschauer: Dieser besondere Zirkus bietet ein Programm für Groß und Klein. Ich hätte nicht gedacht, dass Kinder so professionell arbeiten könnten. Dafür gibt es großen Respekt und ein dickes Lob!

