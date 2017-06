Sportaerobic Kleine Aerobic-Mädels ganz groß Die Sportler des ESV Lok Riesa erweisen sich auch bei den Landesjugendspielen als echte Medaillenhamster.

Die Aktiven der Jahrgänge 2006 bis 2012 vom ESV Lok Riesa errangen bei den Landesjugendspielen in Dresden sämtliche Jahrgangssiege. © privat

Mit der geplanten Austragung der Landesjugendspiele in Dresden, hatte sich die Sportaerobic-Abteilung des ESV Lok Riesa entschieden, diesen gemeinsamen Termin mit den Kontrahenten wahrzunehmen. Für die jüngsten Sportlerinnen der Elbestadt war dies zugleich die allererste Auswärtsfahrt zu einem Wettkampf.

Voller Stolz zeigten am Ende Laura Rositzka (Jg. 2009), Ella Kunzendorf (Jg. 2010 / 2011) und Malou Eulitz (Jg. 2012) ihre Goldmedaillen. Im Jahrgang 2006 machten die „alten Hasen“ Josephine Heimann und Antonia Huß den Sieg unter sich aus. Gold auch für Maja Oertel (aus Riesa) im Jahrgang 2007. Damit gingen alle Jahrgangssiege nach Riesa. Der Wettkampf bestand dabei aus einem Athletikteil und der Vorführung einer kleinen Choreografie.

Die „Älteren“ (ab Jahrgang 2005 / 2006) durften dann am Nachmittag auf die Wettkampffläche. Sie haben als Saisonabschluss noch einmal ihre Meisterschaftschoreografien vor einem Kampfgericht zeigen dürfen. Auch hier triumphierten die Mädchen vom Landesstützpunkt aus Riesa. In der Altersklasse 12-14 und 15-17 Jahre konnten Leona Göhler (18,80 Punkte) und Celine Neumann (18,75 Punkte) die Einzelkonkurrenzen deutlich für sich entscheiden.

Bei den Trios wurden beide AKs zusammengelegt. Mit einem Doppelsieg zeigten die Mädchen aus Riesa auch hier ihre Überlegenheit. Die drei und vier Jahre jüngeren Leonie Ulrich, Lotta Geisler und Lena Sissi Willner konnten das eigentlich mitfavorisierte Trio aus Dresden auf den Bronzerang verweisen. Der Sieg in dieser Kategorie ging an Leona Göhler und die Schwestern Tessa und Celine Neumann.

In der Kategorie Team gingen die Mädchen aus der Landeshauptstadt eigentlich als klarer Favorit an den Start. Immerhin waren sie kürzlich beim Turnfest in Berlin deutscher Vizejugendmeister geworden. „Unsere Trainer hatten daher bei der Teamzusammenstellung etwas experimentiert. Mit Josephine Heimann und Antonia Huß ging der jüngere Jahrgang gemeinsam mit Lysann Teichmann, Leonie Ulrich und Lotta Geisler auf die Fläche“, so Abteilungsleiter Rainer Fleck. Zur Überraschung aller brachten sie dann das Kunststück fertig und konnten Gold erringen. Zum Abschluss konnte es das verjüngte Aerobic Dance Team locker angehen. Es wurde konkurrenzlos Landesjugendmeister. (SZ)

