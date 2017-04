Kleinbus mit Senioren verunglückt Der Fahrer eines Reise- Unternehmens verliert am Steuer das Bewusstsein – mit tragischem Ausgang.

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang hat am Dienstagvormittag für Aufsehen in Riesa gesorgt. An der Dr.-Külz-Straße verunglückte ein Bus voller Senioren. © Patrick Schneider

Diese Reise wird wohl keiner der Teilnehmer jemals vergessen: Sechs Senioren, teils gehbehindert, sind in einem VW Crafter auf der Dr.-Külz-Straße in Riesa unterwegs. Der Kleinbus eines regionalen Reiseanbieters fährt am Dienstag gegen 9.30 Uhr aus Richtung Kreisverkehr am Krankenhaus stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung mit der Großenhainer Straße – wo die Vorfahrtsstraße nach rechts abknickt – verliert der Fahrer des VW die Kontrolle über das Fahrzeug.

Den Spuren zufolge fährt er direkt über eine Verkehrsinsel und rasiert ein dort stehendes Verkehrsschild und eine Warntafel um. Zum Glück sind dort gerade keine Passanten unterwegs. Weiter geht die unkontrollierte Fahrt geradeaus in die Straße An der Klosterkirche – wo links die Turnhalle der 1. Grundschule angrenzt und rechts bis vor Kurzem der Hort untergebracht war. Zum Glück sind auch dort keine Fußgänger auf der Fahrbahn. Stattdessen kracht der VW Crafter in einen am Straßenrand parkenden Audi A 3. Ein davor stehender VW Fox wird ebenfalls beschädigt.

Was aber viel schlimmer ist: Der Fahrer des Transporters ist schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte gehen daran, den aus der Region stammenden 55-Jährigen zu reanimieren. Immer mehr Hilfskräfte treffen am Unfallort ein, der Verkehr kommt bald nicht mehr vorbei. Passanten bleiben stehen. Helfer kümmern sich um die Insassen des Busses – Senioren im Alter von 65 bis 89 Jahre, fünf Frauen und ein Mann. Laut Polizei sind fünf von ihnen schwer verletzt, nur bei einer Person bleibt es bei leichten Verletzungen.

Während die Verletzten in Krankenhäuser transportiert werden, machen sich Polizeibeamte an die Spurensicherung. Sie schießen Fotos, sprühen Markierungen auf die Straße, vermessen die Unfallstelle. „Wir gehen davon aus, dass der Fahrer aufgrund von gesundheitlichen Problemen am Steuer das Bewusstsein verloren hat“, sagt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz später der SZ. So sieht es nach bisherigen Zeugenaussagen aus. Allerdings ermittle man zur Unfallursache dennoch in alle Richtungen – auch wenn am Dienstag keine Hinweise auf eine andere Ursache vorgelegen hätten.

Gegen Mittag wurde eine Befürchtung schließlich zur traurigen Gewissheit: Der kollabierte Unfallfahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Unfallkreuzung, eine beliebte Strecke Richtung Poppitz, Heyda und B 6, musste wegen der Bergungsarbeiten ebenfalls bis mittags gesperrt bleiben. Der noch relativ neue VW Crafter war so schwer beschädigt, dass er nur mit größerem Aufwand auf das Abschleppfahrzeug aufgeladen werden konnte. Die Polizei geht allein bei diesem Fahrzeug von einem Schaden von 15 000 Euro aus. Beim Audi A 3 wurden 5 000 Euro geschätzt, zum VW und zur zerstörten Verkehrsinsel lagen noch keine Zahlen vor. Die Polizei konnte mittlerweile mehrere Zeugenaussagen zum Geschehen aufnehmen.

Weitere Hinweise an die Polizei, 0351 4832233.

