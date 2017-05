Kleinbahner laden zum ersten Vereinsfest Auf dem Bahnhofsgelände der Rauschenthalbahn wird am Wochenende gefeiert. Es werden Zugfahren angeboten.

Es kann losgehen! Am Wochenende wird gefeiert. Auch die Feldbahn für das Kleinbahnfest ist da. © Dietmar Thomas Es kann losgehen! Am Wochenende wird gefeiert. Auch die Feldbahn für das Kleinbahnfest ist da.

Die Feldbahn wird abgeladen. Sie kommt vom Kleinbahnverein Chemnitz-Hilbersdorf.

Am Wochenende weihen die Waldheimer Eisenbahnfreunde ihr neues Stationshaus ein. Nach monatelanger Arbeit ist es fertiggestellt. „Wir zählen schon die Tage bis zu unserem ersten Vereinsfest rückwärts“, so der Vereinsvorsitzende Andreas Lässig. Das Stationshaus des Bahnhofs Kleinmockritz ist in Unterrauschenthal wieder aufgebaut worden.

Um 10 Uhr geht es an beiden Tagen auf dem Bahnhofsgelände der Rauschenthalbahn los. Es werden Zugfahrten angeboten. „Weil all die juristischen Dinge und das Hin- und Hergezerre um das bewegliche Material des Vereins noch immer nicht geklärt sind, dürfen wir anlässlich unserer Vereinsfeier die Abteilung Feldbahn des SEM Chemnitz/Hilbersdorf mit ihrer Zuggarnitur auf unseren Gleisen empfangen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Bei Essen und Getränken möchten die Mitglieder auch über ihre Arbeit sowie Zweck und Ziele des Vereins informieren. (DA/sol)

