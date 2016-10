Klein-Tirol soll abgerissen werden

In den vergangenen Wochen wurde hinter den Kulissen viel über die frühere Schlottwitzer Ausflugsgaststätte Klein-Tirol diskutiert. Mehrere Schlottwitzer Ortschaftsräte versuchten, die Stadt zu überzeugen, den Gebäudekomplex zu erhalten und einen Investor zu suchen, der diesen saniert. Sie hegten die Hoffnung, dass Klein-Tirol wieder ein Hotel werden könnte, informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Nun sei die Diskussion mit dem Ergebnis abgeschlossen worden, dass die Stadt die Ruine doch abreißen lassen soll. Inzwischen habe das Bauamt mit der Abrissplanung begonnen. Dreßler rechnet nicht mehr damit, dass der Rückbau noch in diesem Jahr beginnen kann. „Unser Ziel ist 2017“, erklärte er. Unsicher sei, ob die Stadt die von ihr eingeplanten Fördermittel bekommen wird.

Das Gebäude wurde im August 2002 beim Hochwasser beschädigt und danach nicht wieder aufgebaut. 2012 kaufte die Stadt die Ruine, um das Heft des Handels in die Hand zu bekommen. Mitte Mai 2014 kam es zu einem Brand im Hinterhaus des Komplexes, den die Feuerwehr in einem Großeinsatz löschte. Seither ist am Gebäude nichts mehr passiert. (SZ/mb)

zur Startseite