Klein-Sebnitz entsteht im Elbepark Mit einer aufwendigen Ausstellung werben Stadt und Gastgeber nächste Woche in Dresden für die Region.

Chefin Claudia Haupt (li.) und Kerstin Schade von der Deutschen Kunstblume Sebnitz gestalten einen Frühlingsgarten für den Auftritt in Dresden. © Kristin Richter

Noch vergangene Woche präsentierte sich Sebnitz als Seidenblumenstadt gemeinsam mit dem Hotel Sebnitzer Hof fünf Tage auf der weltweit größten Reisemesse, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. „Besonders fasziniert waren die Besucher wie immer vom Einblick in die Fertigung der filigranen Sebnitzer Seidenblüten live vor Ort“, sagt Tina Sauer vom Stadtmarketing. Gefragt war aber auch alles rund um den Aktivurlaub in der Wanderregion.

Jetzt laufen in Sebnitz bereits die Vorbereitungen für die nächste große Präsentation. Kommende Woche machen die Schaumanufaktur Deutsche Kunstblume, die Touristinfo und mehrere Gastgeber im Dresdner Elbepark Werbung für die Region. Drei Tage lang werden sie 23. März bis 25.März in dem Einkaufszentrum präsent sein und dort eine Fläche von über 600 Quadratmetern bespielen. Dort soll kein typischer Messestand zu sehen sein, sondern eine Präsentation mit Erlebnischarakter, erklärt Tina Sauer. Die Elbepark-Besucher erwarte dann ein nachempfundener Frühlingsspaziergang durch die Seidenblumenstadt. Auf einer Bank können die Einkäufer mitten in einem Kunstblumen-Garten Platz nehmen, sich mit einem Kahn der Oberen Schleuse fotografieren lassen oder gedanklich einen Rundgang durch das Afrikahaus machen. Das Naturerlebnis im Nationalpark Sächsische Schweiz wird ebenso Thema sein. Daneben präsentieren sich mehrere Gastgeber aus dem Kirnitzschtal wie die Ottendorfer Hütte, die Kräuterbaude oder das Forsthaus. Mit dabei ist außerdem eine eigens angefertigte Nachbildung der Cosel-Badewanne aus dem Kräutervitalbad – und auch die Gräfin persönlich hat sich angekündigt.

