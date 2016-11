Klein, fein und gut besucht Fast jeder zehnte Gleisberger nutzt das Angebot der Ausleihe. In einem Jahr hat die Bibliothek mehr als 20 Neuleser gewonnen.

Elfriede Magister ist Leserin der ersten Stunde der Bibliothek in Gleisberg, die Martina Lindner (rechts) betreut. Von den rund 550 Einwohnern des Ortes nutzt beinahe jeder zehnte die Ausleihe vor Ort. © André Braun

Nachdem die Gleisberger mehr als ein Jahr auf eine Bibliothek im Ort verzichten mussten, gibt es seit November 2015 wieder eine – in Räumen von Martina und Uwe Lindner auf dem Reiterhof. Wie es seitdem mit der Einrichtung gelaufen ist, wollten die Ortschaftsräte wissen – und tagten deshalb in dieser Woche in den Räumen.

Die sind großzügig bemessen und Teil eines Gemeinschaftsraumes mit Büro und Western-Shop, den Martina Lindner noch führt. Die Ausleihe macht ihr genauso viel Spaß wie ihr Beruf und ihre Berufung. Das merken auch die Leser, wie Gemeinderätin Anke Weber bestätigte. Sie ist durch ihre Mutter zur Bibliotheksnutzung gekommen. „Ich habe mich auf Biografien eingeschossen und finde hier immer etwas“, sagte sie in der Ortschaftsratsrunde. Auch das Zeitschriftenangebot gefalle ihr.

Hans-Joachim Imme, Gast der Tagung, zeigte sich erstaunt. Er habe gar nicht gewusst, dass es im Ort so etwas gibt. Die Ausleihe ist kostenlos. Der Bestand wird regelmäßig durch die Kreisergänzungsbibliothek getauscht. Zurzeit befinden sich 1 113 Medien – Bücher, Hörbücher, DVD und Spiele – in den Regalen. Insgesamt registrierte Martina Lindner 671 Entleihungen. Die Nutzerzahl stieg von 30 auf 53. Geöffnet ist dienstags von 16 bis 18 Uhr, außer am 22. und 29. November. (DA/sig)

