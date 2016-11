Klein-Demitz im Cognacschwenker Wolfgang Rätze setzt den Steinmetzen ein Denkmal. Auf ganz filigrane Weise.

Faszination auf 6,5 Millimeter Spurweite: In einem etwas überdimensionierten Cognacglas dreht diese Steinbruchbahn ihre Runden. © Ingolf Reinsch

Langsam zieht die Lok mit den drei Loren ihre Runde. Immer im Kreis, in dessen Mitte zwei Demitzer Originale als Minis stehen: der restaurierte Kran an der Steinsäge und ein Putzerdach, unter dem einst die Steinmetzen bei Wind und Wetter arbeiteten. Der Neukircher Wolfgang Rätze baute beides als Modell. Und weil er das noch nicht als Herausforderung genug empfand, platzierte er Kran, Dach, Eisenbahn und Menschen in einem großen Cognacschwenker. Auf einer Fläche von 23 Zentimeter Durchmesser entstand auf diese Weise „Klein-Demitz“.

Am Schwersten war es, den Gleiskreis ins Glas zu bringen. Doch Wolfgang Rätze, Tüftler und Bastler, hatte auch dafür eine Idee. Er klebte die Schienen mit einer Spurweite von 6,5 Millimetern auf Wellpappe auf, zerschnitt diese wie eine Spirale und ließ dann mit viel Fingerspitzengefühl das Gleis langsam ins Glas herab. Die Stelle, wo die beiden Gleisenden zusammentreffen, verlötete er.

Der 60-Jährige ist Modelleisenbahner durch und durch. Vor einigen Jahren begeisterte er die Besucher der größten Oberlausitzer Modelleisenbahnschau in Löbau mit einer Bergwerksbahn. Der Clou: Die Züge auf dieser Anlage fahren nicht nur über, sondern auch unter Tage. Doch weniger diese Anlage als vielmehr das Granitdorf Demitz-Thumitz standen Pate bei der Idee, eine Steinbruchbahn zu gestalten. Wolfgang Rätze stammt aus Demitz. Zur dortigen Rätzestraße hat er sogar einen ganz persönlichen Bezug. Sie wurde nach seinem Urgroßvater Oskar Rätze benannt, der 27 Jahre lang Bürgermeister war.

Eigentlich wollte er ja eine richtige Steinbruchbahn bauen, sagt Wolfgang Rätze. Doch aufgrund des teuren Gleismaterials verwarf er diesen Gedanken. So entstand die kleinere Bahn in dem etwas überdimensionierten Schnapsglas. Ein Hingucker auf dem Neukircher Weihnachtsmarkt am vergangenen Sonntag. Nun stehen Lok und Loren wieder im Depot, also bei Wolfgang Rätze zu Hause. Weitere Ausstellungen in der Adventszeit sind vorerst nicht geplant. Doch der Neukircher liebäugelt damit, bei der nächsten Modellbahnschau in der Löbauer Messehalle wieder einen der begehrten Standplätze zu ergattern. Es wäre für Eisenbahnfreunde eine Gelegenheit, der Bahn im Cognacglas wieder hinterherzuschauen. (SZ/ir)

zur Startseite