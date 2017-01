Kleiderstübchen eröffnet neu Die Einrichtung in Heidenau zieht um, jedoch nicht weit. Im Sommer könnte das aber ganz anders kommen.

Das Heidenauer Kleiderstübchen muss im Sommer ein neues Domizil bekommen. © Archivfoto: Veit Hengst

Es ist ein Umzug für kurze Zeit und nicht weit: Das Heidenauer Kleiderstübchen zieht innerhalb des einstigen Key-West-Ensembles an der Güterbahnhofstraße um. Zum Einzug am Montag, dem 23. Januar, gibt es Überraschungen für Kinder und Vorzugspreise, kündigt der Demokratische Frauenbund als Betreiber an.

Lange währt die Freude über den Umzug aber nicht, im Sommer muss das Kleiderstübchen endgültig raus. Das Gesamtobjekt wurde im vergangenen Jahr verkauft. Es soll eine Seniorenwohnanlage mit 51 Wohneinheiten und einer Seniorentagespflege entstehen. Die Vorarbeiten dafür haben begonnen, weshalb das Kleiderstübchen wechseln muss. Auch der Tafel im Vorderhaus ist gekündigt worden. Nun müssen für beide soziale Angebote, die Tafel und das Kleiderstübchen, neue Domizile gefunden werden. Optimalerweise natürlich wieder gemeinsam bzw. in unmittelbarer Nähe. Man habe bereits mehrere Objekte angesehen, doch bisher überstiegen die Mietkosten die finanziellen Möglichkeiten des Vereins. Die Stadt Heidenau habe jedoch auch Unterstützung zugesichert. Darauf hoffe man nun. Die Zeit bis zum Sommer ist schnell vorbei. (SZ/sab)

Öffnungszeiten Kleiderstübchen: Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr

