Kleidersammelcontainer in Flammen Altkleider brennen Montag früh in Döbeln. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Symbolbild © Jens Wolf/dpa

Döbeln. Zwei im Heidenheimer Ring stationierte Sammelcontainer für Altkleider brannten am 1. Januar gegen 3.30 Uhr in Döbeln. Es ist davon auszugehen, dass sie in Brand gesteckt wurden, sagt die Polizei. Auf rund 6 000 Euro wird der Schaden geschätzt. (DA)

