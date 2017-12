Kleiderkette in der Krise Der Wert der Aktie ist um ein Drittel geschrumpft. Nun drohen auch Filialschließungen.

Geht bald auch in dieser Berliner Filiale von H & M das Licht aus? © TRUEBA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des schwedischen Moderiesen Hennes & Mauritz (H&M) hat tiefe Risse bekommen. Der jüngste Quartalsbericht ließ die Aktie zeitweise um 15 Prozent zum Vortag sinken. Damit hat das Papier binnen zwei Jahren ein Drittel seines Werts verloren. Der Umsatz sank laut dem Bericht um vier Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. H&M macht die Verlagerung des Textilgeschäfts zu Onlinehändlern für das Minus verantwortlich. Der Konzern kündigte als Reaktion an, Filialen zu schließen und den Onlinehandel voranzutreiben (die SZ berichtete am Wochenende). Welche Filialen dichtgemacht werden, ließ der Konzern offen. In Sachsen gibt es 17 Filialen – unter anderem in Dresden, Görlitz und Hoyerswerda.

Ein „verhängnisvoll schlechtes“ Ergebnis schreibt das große schwedische Wirtschaftsblatt SVD Näringsliv am Freitag. Eine Wende sei mittelfristig nicht in Sicht. Es sei bereits „zu spät“, um die Lieblingsaktie der schwedischen Kleinsparer zu verkaufen und „noch zu früh um sie zu kaufen“, so Claes Hemberg, von der führenden schwedischen Onlinehandelsbank Avanza. „Das Unternehmen hat eine fantastische Geschichte. Aber H&M steckt in seiner schlimmsten Krise überhaupt, und nun hat man Schwierigkeiten, das Schiff wieder zu wenden“, so Hemberg.

Erstmals wurden am Freitag auch Forderungen zum Rücktritt des H&M-Erben und seit 2009 amtierenden Konzernchefs Karl-Johan Persson laut. Es sei nicht das erste Mal, dass Erben im Gegensatz zu weniger betriebsblinden, externen Geschäftsführern, die Unternehmung ihrer Eltern fehlleiten, hieß es. „Es ist offenbar, dass H&M in eine völlig neue Lage gerät, auch wenn der Konzern es selbst nicht zugeben möchte. Und da wäre es auch an der Zeit den Konzernchef auszutauschen“, sagte etwa Joakim Bornold, von der schwedischen Investmentbank Nordnet. Bislang wurde der einflussreiche H&M-Erbe von der schwedischen Presse mit Samthandschuhen angefasst. Das ist nun offenbar vorbei.

Denn H&M hat bereits vor knapp zehn Jahren vor dem Problem der Marktsättigung auf seinen Kernmärkten gestanden. Damals unterschätzte man den Onlinehandel bereits und wählte den falschen Weg, so wird kritisiert. Eine Ausweitung vom Einmarkenkonzept H&M zu mehreren parallelen Marken-Filialen wie etwa COS, Weekday und die Heimeinrichtungskette H&M Home, sollte neben der globalen Ausweitung der H&M-Filialen neue Verkaufsimpulse bringen. Erst vor einigen Monaten, kündigte Persson auch noch an, mit Arket ein weiteres Filialnetz auf den Markt zu bringen, in dem Kleidergeschäfte gleichzeitig als Caféhaus dienen. Die Freude der Anleger hielt sich in Grenzen.

Neben der Marktsättigung hat sich nun acht Jahre später, der Übergang zum Online-Handel zum größten Problem, ausgewachsen. Der Modeverkauf bewegt sich immer mehr ins Netz. Zu lange hat H&M auf den Ausbau physischer Filialen unterschiedlicher Marken gesetzt. Immerhin will Persson nun dem digitalen Handel Beine machen. Bis 2020 soll in allen Märkten auch der Onlinekauf rollen.

Ein großes Problem für H&M ist auch der lange Lieferweg von den Produktionsstätten in Fernasien. Das macht den Konzern unbeweglich für Modetrends und die kurzfristige Anpassung der Bestellmengen. „Beunruhigend“ bezeichneten Analysten von Morgan und Stanley, dass die unverkauften Lagerbestände bei H&M um 30 Prozent angestiegen sind. Auch unterliegt H&M erheblichen Währungsrisiken, weil Lieferanten in Dollar bezahlt werden müssen. Konkurrent Zara produziert 60 Prozent in Europa und Nordafrika. Das ist zwar teurer, lohnt sich aber dennoch. In immer kürzerer Zeitspanne bringt Zara Kollektionen heraus. Restwarenlager gibt es kaum, Zulieferer können Produkte noch kurzfristig an das Kaufverhalten anpassen.

Freilich ist Hennes & Mauritz noch immer ein gut funktionierendes Unternehmen und bleibt der zweitgrößte Modekonzern der Welt. Dass H&M in seiner „schlimmsten Krise“ steckt, verneint dann auch Firmenchef Persson entschieden.

