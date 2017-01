Kleiderkammer für Flüchtlinge ist aufgelöst

Das Netzwerk Asyl Wilsdruff hat die Kleiderkammer für Flüchtlinge geschlossen. Grund sei die geringe Nachfrage, heißt es beim Netzwerk. So hätten viele Flüchtlinge aus Wilsdruff mittlerweile einen Aufenthaltstitel bekommen und seien aus der Stadt weggezogen. Die restlichen Bestände der Wilsdruffer Kleiderkammer hat das Netzwerk an die Diakonie Dippoldiswalde sowie an die Tschernobyl-Initiative Ottendorf-Okrilla abgegeben. Die Kleiderkammer Wilsdruff war im Dezember 2015 eröffnet worden, um die in der Stadt lebenden Flüchtlinge mit Kleidung, Hausrat und Spielsachen zu versorgen. Die Stiftung Leben und Arbeit hatte dafür Räume zur Verfügung gestellt. (hey)

