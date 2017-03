Kleidercontainer in Flammen Zum Einsatz kamen in Ninive drei Löschfahrzeuge mit 20 Kameraden.

Symbolfoto © dpa-tmn

Ruppersdorf. I In Ninive hat am Donnerstagmorgen ein Kleidercontainer gebrannt. Gegen 5.45 Uhr rückten die Feuerwehren von Herrnhut und Ruppersdorf zum Windmühlenberg in Ninive aus. Mit drei Löschfahrzeugen und 20 Kameraden waren sie im Einsatz. Wie der Container in Brand geraten war, ist noch nicht klar, die Polizei ermittelt aber wegen Verdachts auf Sachbeschädigung, teilte Polizeisprecherin Martyna Fleischmann mit.

Der Behälter war am Donnerstagmorgen beinahe leer, dennoch entstand ein Sachschaden von rund 2 000 Euro. Neben dem Kleidercontainer ist auch ein Glascontainer leicht beschädigt worden. (SZ/sdn)

zur Startseite