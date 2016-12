Kleidercontainer fangen Feuer

Einbrecher scheitern bei Autodiebstahl Ostritz. Über die Weihnachtsfeiertage sind in Ostritz Einbrecher ohne Erfolg geblieben. Die Unbekannten hatten auf einem Grundstück An den Schrebergärten versucht, in einen Ford sowie einen VW Polo einzudringen. Die Taten misslangen, an den Fahrzeugen und einem Zaun entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte stehlen Ford Oderwitz. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Oderwitz einen roten Ford Galaxy gestohlen. Der Familien-Van mit dem Kennzeichen LÖB-KK 149 war an der Hinteren Dorfstraße geparkt. Den Zeitwert des zwölf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit 4000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Ford wird gefahndet.

Vier Fahrräder verschwunden Lawalde. Am Dienstagvormittag haben Zeugen Lawalde bemerkt, dass Unbekannte über die Weihnachtsfeiertage eine Garage auf einem Grundstück an der Schönbacher Straße aufgebrochen hatten. Aus dieser verschwanden vier Fahrräder spurlos. Den Verlust bezifferte der Eigentümer mit rund 2400 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Senior fährt gegen Straßenschilder Reichenbach. Am Dienstagmittag ist ein Ford gegen eine Hauswand und mehrere Straßenschilder geprallt. Der Unfall geschah auf der Straße Am Markt. Der 79-jährige Fahrer hatte während der Fahrt offenbar ein schwerwiegendes medizinisches Problem bekommen. Er kam zur weiteren Versorgung per Rettungswagen in ein Krankenhaus, der Sachschaden bezifferte sich auf rund 5000 Euro.

Wildschweine kreuzen die Fahrbahn Boxberg. Am frühen Dienstagmorgen ist auf der B 156 bei Boxberg ein Mitsubishi Colt mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Eine Rotte der Schwarzkittel hatte im Dunkeln vor dem Kleinwagen plötzlich die Fahrbahn gequert. Die 53-jährige Fahrerin konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Sie blieb unverletzt. Nicht so glimpflich ging es für das getroffene Schwein aus, es starb am Straßenrand. Der Sachschaden an dem Mitsubishi bezifferte sich auf rund 4000 Euro.

Diebe stehlen Motorrad Seifhennersdorf. Zwischen Montagvormittag und der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Seifhennersdorf eine Garage auf einem Grundstück Am Weißweg aufgebrochen. Aus dieser stahlen sie ein nicht angemeldetes, weißes Cross-Motorrad im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kleidercontainer fangen Feuer Oppach / Neusalza-Spremberg. In der Nacht zu Mittwoch hat in Oppach ein Altkleidercontainer an der August-Bebel-Straße gebrannt. Durch die Hitze wurde ein weiterer Behälter beschädigt. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Ursache für das Feuer ist derzeit unbekannt. Das gleiche Bild bot sich den Einsatzkräften auch am Mittwochmorgen an der Straße Am Bahnhof in Neusalza-Spremberg. Hier brannte ebenfalls ein Kleidercontainer. Die freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen schnell.

Senior prallt gegen Baum Niesky / Kodersdorf. Einen Schutzengel hatten Dienstagmittag zwei Senioren, als ihr Auto auf der B 115 bei Ödernitz gegen einen Baum prallte. Der 79-jährige Fahrer hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den VW Bora verloren. Der Wagen geriet in den Straßengraben und prallte mit dem Heck gegen den Stamm. Durch die Wucht der Kollision wurde der Volkswagen zurück auf die Fahrbahn geworfen und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Senior und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 5000 Euro.

Polizei erwischt russischen Dieb Görlitz. Mit einer gestohlenen Hose in der Hand hat die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag einen russischen Mann ertappt. Als Bundespolizisten am Nachmittag auf den 40-Jährigen aufmerksam wurden, hatte es dieser offenbar eilig, von der Salomonstraße in die Bahnhofstraße zu gelangen. Wie sich herausstellte, handelte sich um einen der Polizei einschlägig bekannten Dieb und Drogenkonsumenten. Nachdem die Beamten zu ihm aufgeschlossen hatten, blieb er plötzlich stehen und erklärte, er habe die Jeans, die er in der Hand hielt, geklaut. Tatsächlich befand sich an dem Kleidungsstück ein Preisetikett. Offenbar hatte der Mann es in einem Bekleidungsgeschäftes in der Nähe des Postplatzes mitgehen lassen. Später wurden bei dem Russen noch ein entwendeter Deo-Roller sowie eine Einwegspritze mit Restanhaftungen eines Betäubungsmittels gefunden. Nach Sicherstellung der Beweismittel kommen nun zu den bereits vorliegenden Anzeigen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes weitere zwei Anzeigen durch den aktuellen Fall hinzu. Der Verdächtige, der Inhaber einer gültigen Duldung und im Landkreis Görlitz wohnhaft ist, wurde anschließend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.