Kleiderbörse bringt über 1 000 Euro ein Zehn Prozent der Einnahmen darf die evangelische Kita „Unterm Himmelszelt“ in Langburkersdorf als Spende behalten.

Bei der Kleiderbörse in der evangelischen Kita „Unterm Himmelszelt“ in Langburkersdorf sind Anfang April rund 1 100 Euro in der Kasse gelandet. Viele kauffreudige Eltern und Großeltern hätte die Aktion genutzt und sich mit Frühlingsbekleidung für die Kinder oder Enkel eingedeckt. Der eingenommene Umsatz kommt allerdings nicht nur den Verkäufern zugute. Auch die Kita profitiert von der Summe. Insgesamt zehn Prozent darf die Einrichtung als Spende behalten.

Um die Kleiderbörse zu organisieren, hatte die evangelische Kita von unterschiedlichen Seiten Hilfe bekommen. Den Auf- und Abbau der Verkaufsstände übernahmen ehrenamtliche Helfer. Den Verkauf managen Kindergarten-Oma Christa Bauer sowie Simone Tausche und Yvonne Kirschner. Die Tische und Bänke, auf denen die Klamotten und Spielwaren auslagen, hat zudem das Unternehmen Schott Events aus Niederottendorf kostenfrei zur Verfügung. Den dazugehörigen Transport hat Helmut Bischoff mit einem Traktor erledigt. Auch die Druckerei Mißbach in Neustadt hat einen Anteil zum Erfolg geleistet. Die Firma druckte kostenfrei Plakate, auf denen die Kleiderbörse angekündigt wurde. (SZ/kat)

