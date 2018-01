Kleider putzen für Aschenbrödels Kostümball Heidrun Tennert stellt für den großen Abend seit Jahren die Kostüme für Prinz und Prinzessin. Die Gäste kommen dafür sogar aus Bremen.

Heidrun Tennert (M.) vom Ebersbacher Kostümverleih bereitet die Roben für den großen Ball am 17. März auf Schloss Moritzburg vor.

Ebersbach/ Moritzburg. 3HfA ist ein Codewort, das man auch in Ebersbach kennt. Heidrun Tennert aus dem Kostümverleih weiß genau, dass es die Abkürzung für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist. Die Ausstellungssaison auf Schloss Moritzburg zum Kultfilm wird seit zehn Jahren mit einem großen Kostümball beendet. Dafür liefert Heidrun Tennert den Veranstaltern die Kostüme für Prinz und Prinzessin. Glitzernde Polyesterstoffe mit Broschen und Accessoires, Seide und Perlen – ganz wie im Film sind die Kostüme gemacht. Schneiderin Heidrun Tennert hat Aschenbrödels Hochzeitskleid mit den zart schillernden Perlen, dem silberdurchwirkten Brockat, den in Kaskaden fallenden gepufften Ärmeln und dem Gürtel mit der perlenbesetzten Brosche in wochenlanger Arbeit 2012 hergestellt. Auch der Prinz trägt am Ärmel eine Malerei, wie sie genau im Film zu sehen ist. Im Schloss Moritzburg hat die frühere Textiltechnikerin die Originalkostüme dafür genau studiert, den Film zig mal angeschaut.

Diese Arbeit weiß auch der Verein Erlebnis Moritzburg zu schätzen, weil er für den krönenden Abschlussball die Kostüme alljährlich ordert. Als Veranstalter sind die Mitglieder nicht nur für das königliche Menü und das beliebte Filmquiz verantwortlich, bei dem der Sieger der Rätselstunde eine historische Führung durchs Schloss gewinnt. Sondern auch für den Tanz. Dazu tritt eine Menuett-Tanzgruppe vom Theater Bautzen auf, die die Ebersbacher Kostüme tragen. Weil das so authentisch ist, sind die Karten für den Kostümball in der königlichen Schlossküche – obwohl nicht billig – begehrt. „Sogar aus Bremen habe ich Kunden, die sich bei mir für den Ball ausstatten lassen“, so Heidrun Tennert. Mittlerweile hat der Ebersbacher Kostümverleih noch mehrere Rokoko- oder Renaissance-Kostüme zum Ausleihen.

Stolz erzählt Heidrun Tennert vom Vorjahr, als der MdR-Sachsenspiegel noch am Tag des Balls bei ihr zu Hause filmte. „Reporterin Isabelle Fabian warf in meiner Wohnstube eine Haselnuss zu Boden und stand dann plötzlich im Ballkleid da“, blickt die Ebersbacherin stolz zurück. Sie selbst kam in dem Kurzfilmchen leider nicht zu Wort. Dafür war umso mehr vom Aschenbrödelball selbst zu sehen. „Das macht ja den Reiz der Veranstaltung aus, dass sie ganz im Zeichen des beliebten Märchenfilmes steht“, so Werbefachmann Ulrich Fink aus Boxdorf vom Verein Erlebnis Moritzburg. Die Gäste werden von einem Zeremonienmeister durch den Abend geleitet. Ein königliches Menü sorgt für das leibliche Wohl und das Ensemble Concerto Bellotto spielt zum Tanz auf. Die Ballprinzessin und der Ballprinz sowie natürlich das beste Kostüm werden gewählt. Das gekührte Prinzenpaar und das schönste Tanzpaar werden mit einem Aschenbrödel-Schuh und einem Glaspokal gehrt. Zu später Stunde gibt es eine Eiskreation. Einen weiteren Höhepunkt bildet die PyroFeuer-Showdarbietung gegen Ende des Abends.

Verraten werden darf, dass die Haselnussball-Kostüme nicht nur nach Moritzburg ausgeliehen werden. Auch auf Schloss Lauterbach waren sie schon zu sehen: beim Tag der Parks und Gärten 2012, als sie von einem Paar vorgeführt wurden, und bei der Schlossweihnacht. „Ein Hochzeitspaar hat sie sich für ihre Trauung ausgeliehen“, erzählt Heidrun Tennert. Kosten: 80 Euro. Die Hochzeit war natürlich in Moritzburg.

