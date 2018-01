Klavierkabarett in Reimkultur Der Bodo-Wartke-Abend mit Thomas Ziesch ist ein Publikumsrenner am Bautzener Theater. Am Sonntagabend gibt es ihn im Vino e Cultura am Görlitzer Untermarkt. Diese und weitere Veranstaltungen bietet: www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Einen Bodo-Wartke-Abend mit Thomas Ziesch gibt es am Sonntag, ab 20 Uhr im Vino e Cultura Görlitz (Untermarkt 2) . Schmissige Lieder mit exzellent gereimten Texten voller Wortwitz, zu denen sich der Schauspieler, Sänger und bekennender Wartke-Fan selbst am Klavier begleitet. „Gleichzeitig und nicht nacheinander“, wie er nicht müde wird zu betonen, denn „andernfalls würde es ja doppelt so lange dauern“. Seine vertonten Geschichten sind charmante Beobachtungen unseres Alltags und jener Komplikationen, die das zwischenmenschliche Miteinander aufwirft. Bodo Wartke erhielt im Jahr 2004 im Mainzer Unterhaus den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte “Chanson„. Dieser steht in einer Reihe namhafter Preise und Auszeichnungen, die der Künstler bisher erhielt. Der Eintritt kostet 15 Euro, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

zur Startseite