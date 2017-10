Klaus Hajek verlässt Vorstand Der 78-Jährige gehört zu den Gründern des Stadtwerberings. Jetzt ist die nächste Händlergeneration am Zuge.

Klaus Hajek (von links) verlässt den Vorstand. Vorsitzende bleibt Grit Neumann, 2. Stellvertreter ist Michael Köhler. Jan Simon ist Mitglied. © Jens Hoyer

Der Stadtwerbering hat seinen Vorstand neu gewählt. Die wichtigste Veränderung: Klaus Hajek, einer der Gründerväter der Händlervereinigung und bis vor einigen Jahren Vorsitzender, ist nicht mehr dabei. „Irgendwann muss mal Schluss sein“, sagte der 78-Jährige, der bis zuletzt in die Organisation von Veranstaltungen wie dem Autofrühling eingebunden war. „Ich helfe auch weiter, wenn ich gebraucht werde. Aber ich will keine Verpflichtungen mehr haben. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Aber es ist mir nicht leicht gefallen. Da hängt schon Herzblut dran“, sagte Hajek. Der Stadtwerbering besteht seit 27 Jahren. Das 25-jährige Jubiläum zu feiern, habe man glatt vergessen, gibt die Vorsitzende Grit Neumann zu.

Hajek, zur Wende selbstständiger Händler, war schon im November 1989 in Dortmund, um erste Kontakte zu knüpfen. „Im Januar sind wir mit sieben Geschäftsleuten zum Einzelhandelsverband in die Partnerstadt Unna zum Erfahrungsaustausch gefahren. Die haben gleich gesagt, ohne einen Verband geht es nicht. Die Händler müssen eine Lobby haben und in der Politik vertreten sein.“ Hajek selbst saß bis zur vorigen Legislaturperiode für die Freien Wähler im Stadtrat. Auf deren Initiative war die gebührenfreie Parkstunde eingeführt worden. Als die Stadt ihre Finanzen sanieren und Weihnachtsmarkt und Stadtfest streichen wollte, hatten sich die Freien Wähler dagegen gestemmt. „Und dann die Sache mit dem geplanten Outlet-Center an der Autobahn. Wir haben immer wieder dagegen protestiert“, erzählte Hajek. Auch bei der Ansiedlung von Kaufland in der Innenstadt hatten die Händler im Stadtrat Einfluss genommen. Damals war unter anderem das Sortiment des Marktes begrenzt worden.

Nach der Neuwahl bleibt Grit Neumann die Vorsitzende des Stadtwerberings. Ihr zur Seite stehen Gesine Nöbel und Michael Köhler als Stellvertreter. Außerdem gehören dem Vorstand Franziska Seyffarth, Wolfgang Müller, Jan Simon, Jürgen Dressel und Matthias Rhode an. Grit Neumann hatte den Vorsitz im April 2014 von Wolfgang Müller übernommen.

