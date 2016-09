Klaus Brähmig soll zum achten Mal in den Bundestag Am CDU-Langzeitabgeordneten ist nicht zu rütteln. Doch er will auf seine Kritiker eingehen.

Souveräner Sieger des Wahlkrimis bei der CDU: Klaus Brähmig bekommt eine klare Mehrheit. © Foto privat

Pirna/Neustadt. Zum Schluss gab es langen Applaus, einige standen sogar auf. Der so Gefeierte hielt sich mit Emotionen zurück, aber immerhin war ihm die Erleichterung anzumerken. Auf der Bühne der Neustadthalle sagte Klaus Brähmig am Freitagabend, er sei überwältigt. Er nehme die Wahl an und jetzt gelte es, einen guten Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst 2017 zu organisieren.

Einige Augenblicke zuvor hatte der Chef des CDU-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landrat Michael Geisler, das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben. Danach votierten 64 Prozent der anwesenden knapp 300 CDU-Mitglieder für Brähmig. Keiner der Herausforderer kam auch nur im Ansatz an den Papstdorfer heran. Peter Darmstadt aus Freital, Chef der Zentralen Ausländerbehörde des Freistaats, bekommt 25 Prozent; Simone Hartmann aus Königstein, Chefin der Techniker-Krankenkasse Sachsen, holt neun Prozent und Frank Sander, Referatsleiter im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, zwei Prozent.

Bei der Anhörung in der Neustadthalle attackierten sie Brähmig stark, ohne auch nur einmal seinen Namen zu nennen. Schon Wochen vor der Wahl hatten die drei Mitbewerber auf eine Wechselstimmung verwiesen, hatten Flyer mit ihrem Programm drucken lassen und tingelten durch die Ortsverbände.

Das machte auch auf Klaus Brähmig Eindruck. Wochenlang wirkte der Langzeitabgeordnete angespannt, ihm stand die Sorge um seine Zukunft ins Gesicht geschrieben. Doch das parteiinterne Werben um einen Wechsel fruchtete nicht. Trotz einiger Unterstützung, die den Herausforderern aus einflussreichen CDU-Kreisen zuteil wurde. So ist es offenes Geheimnis, dass nicht jeder Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis ein Anhänger Brähmigs ist.

Am Ende jedoch gab es nur eine Wahrheit: die aus der Wahlurne. Danach ist der 59-jährige Klaus Brähmig souveräner Sieger des Wahlkrimis bei der CDU. Er kam ähnlich klar durch wie bei der letzten Nominierung, als er mit David Apel von der Jungen Union einem Mitbewerber gegenüberstand, der sogar das Argument eines echten Generationswechsels für sich hätte in Anspruch nehmen können. Wahlverlierer Peter Darmstadt kommentierte das Ergebnis mit den Worten: „Offensichtlich ist eine Mehrheit der Kreispartei mit dem Auftritt des gewählten Abgeordneten zufrieden.“ Er könne nur der CDU viel Erfolg im Bundestagswahlkampf wünschen.

Kein Blatt zwischen CDU und CSU

Ortswechsel. Einen Tag später im Romantik-Hotel Deutsches Haus in Pirna lädt Klaus Brähmig Unterstützer und sein Berliner Abgeordnetenbüro zum Frühstück ein. Der Mann wirkt aufgeräumt, die Anspannung der letzten Tage ist von ihm gewichen. Er sei dankbar und sehe den großen Anspruch für die nächste Zeit, sagt er im SZ-Gespräch. Er verspricht, die Kritik der Herausforderer – er sei ein treuer Anhänger der Kanzlerin und sorge nicht dafür, dass die Region in Berlin eine Stimme bekommt – auszuwerten und zu reagieren.

Was wird das entscheidende Thema der Bundestagswahl sein – eher das Thema Flüchtlinge, erweitert um das Thema innere Sicherheit? Oder doch das Thema Rentengerechtigkeit? Egal was, Klaus Brähmig hat ein Ziel: „Wir wollen auch im nationalkonservativen Milieu Stimmen zurückgewinnen“, sagt er. Konkreter will er aber nicht werden. Auf die Frage etwa, ob er eine Obergrenze für Flüchtlinge befürwortet, gibt es keine klare Antwort – anders als bei seinen Herausforderern. Auch will sich Brähmig in der M-Frage nicht aus dem Fenster lehnen. Soll die Union 2017 wieder mit der Kanzlerin als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen?

Nur so viel: Brähmig wünscht sich, dass zwischen CDU und CSU in Berlin kein Blatt passt. Heute ist das aber ein frommer Wunsch, zwischen Merkel und Seehofer würden gut und gern alle Bände der Brockhaus-Enzyklopädie Platz finden.

Für Klaus Brähmig ist das im Moment auch nicht entscheidend. Er hat die Erfahrung, die Netzwerke und das Hinterland, um den Wahlkampf zu organisieren. Das könnte für ihn umso wichtiger werden, denn mit André Hahn von der Linkspartei ist bereits ein weiterer starker Kandidat gesetzt. Auch die SPD hat ihren Bewerber bereits bestimmt. In den nächsten Wochen und Monaten werden auch die anderen Parteien nachziehen.

