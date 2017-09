Klaus Brähmig geht Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete verabschiedet sich in seinem Wahlkreis und schaltet seine Facebookseite ab.

Klaus Brähmig, seit der Wende CDU-Bundestagsabgeordneter für die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge, geht. Er hat seine Wählerschaft in Größenordnungen verloren. © Marko Förster

Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig gibt am Mittwochvormittag auf seiner Facebookseite seinen Abschied bekannt. Er schreibt:

„Über 27 Jahre haben mich die Wählerinnen und Wähler mit dem Vertrauen ausgestattet, unsere schöne Heimat im Deutschen Bundestag politisch vertreten zu dürfen. Am vergangenen Sonntag wurde ich mit deutlichem Abstand nicht wieder gewählt. Ich akzeptiere das Wählervotum selbstverständlich; wenngleich es mich sehr getroffen hat.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Unterstützern, die mich über lange Jahre bis zum Ende treu begleitet haben. Durch sie habe ich die Möglichkeit erhalten, unzählige Projekte aus den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Soziales, Tourismus, Kultur und Sport in unserer Heimat anzuschieben und fast alle zu einem Erfolg zu führen und damit nachhaltig Spuren in der Region zu hinterlassen. Sicherlich werde ich an dem einen oder anderen Projekt festhalten.

Meine Facebook-Seite wird in den nächsten Tagen abgeschaltet.“ (szo)

