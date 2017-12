Klauke stellt um auf LED-Beleuchtung

Ressourcenmanagement hat bei der in Bernsdorf ansässigen Firma Klauke (Hersteller von hochwertiger elektrischer Verbindungstechnik und Werkzeugen zum Pressen, Schneiden und Lochen / Elektrogroßhandel) große Bedeutung. „Daher investieren wir regelmäßig in neue Anlagen, die helfen, die Umweltbelastung zu minimieren und Energie einzusparen. So wurde jetzt im Werk Bernsdorf nach verschiedenen Investitionen in den modernen Maschinenpark die Beleuchtung im Bereich Zerspanung auf LED umgestellt.“ Hierfür wurden zunächst 140 Lampen ausgetauscht, jedoch ist eine Erweiterung der Maßnahmen auf die Bereiche Montage und Verwaltung für das Frühjahr 2018 geplant. Der Austausch der Lampen führt zu einer nicht unerheblichen Stromersparnis und ganz nebenbei zu einer besseren Beleuchtung an den Arbeitsplätzen. „So haben wir zusätzlich zur Entlastung der Umwelt noch zu einer Verbesserung der Arbeitsplätze beigetragen“, heißt es bei Klauke. (red/JJ)

