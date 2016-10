Klatsche für SV Oberland Spree Auf eigenem Platz gehen die Gastgeber gegen die Reserve vom FC Oberlausitz mit 2:8 unter. Schon zur Pause steht es 1:5.

© dpa

Fußball-Landesklasse Ost. Eine bitterböse 2:8-Pleite musste der SV Oberland Spree daheim gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf II hinnehmen. „Wir haben viele einfache Fehler gemacht und es dem Gegner leicht gemacht“, sagte Oberland-Trainer Stefan Richter nach dem Debakel. Schon nach elf Minuten führten die Gäste durch drei Treffer von Martin Sobe mit 3:0 und beim Seitenwechsel stand es schon 5:1 für die FCO-Reserve.

Die SG Weixdorf kassierte am sechsten Spieltag in der Nachspielzeit gegen den FSV Neusalza-Spremberg eine 2:3-Niederlage. Zur Pause lagen die Gäste durch Tore von Dusan Nulicek und Petr Novotny bereits vorn, wobei allerdings auf Seiten der Hausherren vor allem Felix Röthig ziemlich schludrig mit seinen Torchancen umging. Nach dem Seitenwechsel kamen die Norddresdner durch Tore von Philipp Wagner und Daniel Kurzreuther nicht unverdient zum Ausgleich. In der Nachspielzeit spielten die Gäste einen Freistoß in den Strafraum. Aus dem Gewühl heraus drückte Pavel Bursa das Leder zum 3:2-Endstand für Neusalza-Spremberg über die Linie.

Die zweite Garnitur vom Bischofswerdaer FV 08 erreichte beim Dresdner SC mit einem 1:1 den zweiten Punktgewinn dieser Saison. Die von Sascha Dietze trainierte Oberliga-Reserve lag zur Halbzeit durch ein Tor vom Ex-Borea-Youngster Franz-Josef Zech mit 1:0 vorn. Tobias Hildebrand gelang in der 69. Minute der Ausgleich. Der FV 06 Laubegast lag beim Aufsteiger SG Crostwitz lange vorn. Robert Scannewin traf in der 16. Minute. Nach 61 Minuten erzielte Petr Safar den 1:1-Ausgleich. (jj)

zur Startseite