Klatsche für Rödertalbienen Das Team von HCR-Trainer Karsten Knöfler unterliegt bei Frisch Auf Göppingen mit 19 Toren Differenz.

In dieser Szene kann sich Tamara Bösch vom HC Rödertal am Kreis durchsetzen. Doch auch ihre beiden Treffer reichten in Göppingen nicht.Foto: Christian Skomudek

Handball-Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen haben am Sonnabend vor 973 Zuschauern – nach der bisher schwächsten Saisonleistung – bei Frisch Auf Göppingen klar mit 17:36 (7:16) verloren. Jetzt geht es erst einmal in die lange Weltmeisterschaftspause, bis dann am 23. Dezember erneut ein Auswärtsspiel bei der Neckarsulmer Sportunion ansteht.

HCR-Coach Karsten Knöfler meinte nach der Klatsche in Göppingen: „Das Endergebnis von 36:17 geht auch in seiner Höhe mehr als in Ordnung. Wir sind aber in der Lage, wesentlich besser zu spielen, was wir in dieser Saison auch schon gegen Leverkusen gezeigt haben. Wir müssen weiter an uns arbeiten. Heute hat ein Stück weit auch das Körperliche gefehlt. Wenn es uns gelingt, die WM-Pause zu nutzen und wir dann eine Heimstärke entwickeln können, gibt es definitiv noch genügend Punkte für uns zu holen.“

Elf Feldtore sind viel zu wenig

Beim Blick auf die Statistik des Göppingen-Spiels fällt vor allem auf, dass von den 17 Toren des HC Rödertal nur elf aus dem Feld erzielt wurden – und das ist auf dem Niveau in der Bundesliga einfach zu wenig. Viele Fans fragten sich auf der Rückreise, ob sich die Rödertalbienen anlässlich des Faschingsanfangs einen kleinen Scherz erlaubten. Denn anders kann man diesen blutleeren Auftritt kaum erklären. Die HCR-Mannschaft war im Vergleich zum Auftritt gegen Leverkusen vor heimischer Kulisse kaum wiederzuerkennen.

Nach dem Anwurf für die Bienen sah sich die Mannschaft von Karsten Knöfler direkt mit der offensiven 5:1-Abwehr der Göppingerinnen konfrontiert. Die Partie begann mit einem sehenswerten Spielzug, bei dem der Ball über Michelle Urbicht zu Lisa-Marie Ostwald gelangte, die zur 1:0-Gästeführung einnetzen konnte. Das war jedoch die letzte Führung der Rödertalbienen im gesamten Spiel. Bis zum 2:3 durch einen Siebenmeter in der siebenten Minute von Sarolta Selmeci – sie war mit vier Treffern sogar die beste Schützin ihres Teams – hielt der HC Rödertal noch gut mit. Doch dann setzten sich die Gastgeberinnen rund um die sehr gut aufspielende Michaela Hrbkova (acht Tore) immer weiter ab. Erst in der 17. Minute und nach einem 4:0-Lauf von Göppingen konnte Selmeci ein Tor für den HCR zum zwischenzeitlichen 7:3 verbuchen. Generell war das, was die Bienen in der Offensive anboten, mehr als dürftig. Es fehlte in allen Mannschaftsteilen an Entschlossenheit und der nötigen Konzentration. So reihte sich ein Fehlpass im Aufbauspiel an den nächsten, wodurch die Göppingerinnen förmlich zum Torewerfen eingeladen wurden.

Zu keinem Zeitpunkt fand die Mannschaft von Trainer Karsten Knöfler ins Spiel. Auch die beiden Auszeiten nach elf und 24 Minuten verpufften. Ebenso brachte die Hereinnahme des siebten Feldspielers und das daraus resultierende Spiel mit zwei Kreisläuferinnen keinen Erfolg. Die Rödertalbienen bissen sich an der guten Göppinger Abwehr die Zähne aus.

„Wir haben heute zu viele falsche Entscheidungen im Angriffsspiel getroffen“, musste auch Knöfler nach der Partie eingestehen. Wer glaubte, dass die Gäste sich noch einmal aufraffen und in der zweiten Halbzeit wenigstens etwas Gegenwehr zeigen würden, der sah sich getäuscht. Beim 27:12 nach 46 Minuten war die Partie schon längst für Göppingen gelaufen.

HC Rödertal: Ann Rammer, Nele Kurzke, Sarolta Selmeci (4/3), Jurgita Markeviciute (3/1), Tamara Bösch (2), Joanna Rode (2/2), Jacqueline Hummel (2), Lisa-Marie Ostwald (1), Kathleen Nepolsky (1), Stefanie Hummel (1), Michelle Urbicht (1), Tammy Kreibich und Jessica Jander.

