Klatsche für den Spitzenreiter Der Radeberger SV verliert sein Nachholspiel beim ESV Dresden, bleibt aber Erster. Am 6. Januar geht es in Freiberg weiter.

© dpa

Handball. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten hat Verbandsliga-Spitzenreiter Radeberger SV die erste Saisonniederlage kassiert. Beim ESV Dresden kam das Team von Trainer Mathias Gnädig am Ende deutlich mit 24:33 (13:15) unter die Räder. Dennoch feiern die Bierstädter den Jahreswechsel auf Platz eins. Sie führen in der Tabelle nach Abschluss der Hinrunde mit 19:3 Punkten vor dem HSV Dresden (17:5). Weiter geht es für den RSV nun erst am 6. Januar. Dann erwartet die Reserve von der HSG Freiberg das Gnädig-Team. Die HSG-Männer stehen derzeit mit 11:11 Punkten auf Platz sechs.

In Dresden konnten die Radeberger das Spiel bis zum 4:4 noch ausgeglichen gestalten. Dann zogen die Gastgeber die Zügel gnadenlos an und zeigten, wer Herr in der Halle ist. Die Radeberger hatten es einzig und allein ihren beiden Torhütern Schmidt und Wierick zu verdanken, dass sie nicht schon mit einem großen Rückstand in die Halbzeitpause gehen mussten. Allerdings agierte auch der ESV-Torwart sehr stark. Die gesamte erste Halbzeit schaffte es der RSV nicht, den Rhythmus im Angriffsspiel zu finden. Der Halbzeitstand war mehr als schmeichelhaft für die Bierstädter.

Trainer Mathias Gnädig fand anschließend etwas lautere Worte in der Kabine und wollte seine Männer so etwas aufrütteln. Außerdem sollte endlich mehr Gegenwehr gezeigt werden. Doch zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich den mitgereisten Gästefans ein anderes Bild. Mit Altherrenhandball aus dem Rückraum wurde kein Druck auf die kompakte Defensive der Hausherren ausgeübt. Und hinten wurde der ESV zum munteren Torewerfen eingeladen. So starteten die Dresdner mit einem 10:2-Lauf aus der Kabine und das Spiel war beim Stand von 25:15 gelaufen.

Zum Ende der Partie erlaubte der ESV den Gästen noch den ein oder anderen Konter, doch mehr als ein Strohfeuer war das nicht mehr. Nach gefühlt ewig langer Spieldauer pfiffen die Unparteiischen dann die Partie beim 33:24 ab. Diese Klatsche war ein heftiger Schlag für das Selbstvertrauen eines jeden Radeberger Akteurs. Bis auf die beiden Torhüter, die unter anderem fünf von acht Dresdner Siebenmetern entschärften, erreichte keiner der Gäste ansatzweise Normalform.

RSV-Coach Gnädig meinte danach: „Gerade was die Bereitschaft im Angriffs- und Rückzugsverhalten betrifft, sollten sich einige doch mal hinterfragen. Sich nur für Konter bereithalten, das hilft vielleicht für den Moment – aber nicht, um das gesamte Spiel zu gewinnen. Man muss auch nach hinten arbeiten und gemäß den Vorgaben seinen Job erledigen. Wir haben das Spiel verdient verloren und waren klar die schlechtere Mannschaft. Solche Tage gibt es eben auch mal.“ (dz)

Für den Radeberger SV spielten: Schmidt, Wierick; Richter, Sieberth, Schulz, Gerstenhauer, Ziegenbalg, Freudenberg, Münnich, Klinkert, Fährmann, Holtz, Rudow.

zur Startseite