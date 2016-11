Klassiker steigt in Zwickau Frauen des HC Rödertal reisen zum Derby nach Zwickau. Rang zwei soll verteidigt werden.

Handball, 2. Bundesliga. Am Sonnabend kommt es in der Sporthalle Zwickau-Neuplanitz zum jährlichen Handballklassiker. Dann empfangen die Damen des BSV Sachsen in der 2. Bundesliga im Sachsenderby die Rödertalbienen.

Rödertal auf Platz zwei möchte unbedingt den Abstand zur Spitze konstant halten oder noch besser verkürzen. Zwickau auf Rangsieben möchte sich in der Verfolgergruppe festsetzen und keinen weiteren Boden verlieren. Unabhängig von der Platzierung geht es im direkten Vergleich immer auch um das Prestige. Wer ist nach Erstligist HC Leipzig die zweite Handballmacht im Freistaat und darum wird erbittert gekämpft werden?

„Das Spiel wird im Kopf entschieden“, sagt HCR-Coach Chefcoach Karsten Moos. „Zur Zeit bin ich nur mit der Defensive zufrieden, nach vorn haben wir noch sehr großes Verbesserungspotenzial. Wir können nur froh sein, dass auch unsere unmittelbare Konkurrenz, wenn man von Bensheim-Auerbach einmal absieht, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. (szo)

