Klassik-Trio im Dixiebahnhof Das Philharmonische Streichtrio ist am Sonntag in Weixdorf zu Gast. Theater wird ebenfalls geboten.

Heike Janicke, Andreas Kuhlmann (li.) und Ulf Prelle sind das Philharmonische Streichtrio Dresden. Die international bekannten Künstler spielen im Dixiebahnhof klassische Stücke, aber auch Ragtime-Musik. © PR

Bekannte Musiker aller Genres geben sich im Weixdorfer Dixiebahnhof die Klinke in die Hand. Klassik-Stars sind allerdings selten darunter. Am Sonntag sind aber genau solche zu erleben. Zu Gast ist das Philharmonische Streichtrio Dresden. Heike Janicke, Andreas Kuhlmann und Ulf Prelle werden das Neujahrskonzert gestalten. Heike Janicke ist seit 1995 erste Konzertmeisterin der Dresdner Philharmonie. Sie wurde Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe. Andreas Kuhlmann war beispielsweise Mitglied des Orchesters der Richard-Wagner-Festspiele Bayreuth. Ulf Prelle ist seit 1992 erster Solocellist der „Dresdner Philharmonie“. Die Drei bilden seit 20 Jahren das Philharmonische Streichtrio Dresden. Seitdem konzertierte das Trio unter anderem in Japan und in Südafrika, wo es 2011 Partner des Cape Classic Chamber Music Festivals war. Im Dixiebahnhof sind mehrere Stücke zu hören. Das Angebot reicht von der Klassik über Wiener Walzer bis zu Ragtime. 19 Uhr geht es los. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt elf Euro. – Auch über das Neujahrskonzert hinaus hat der Dixiebahnhof im Januar einiges zu bieten. Schon am Mittwoch darauf ist Rutker Stellke um 20 Uhr mit seiner Diashow „Antarktis“ zu Gast. Der eisige Kontinent am Südpol ist abgeschieden von jeder Zivilisation, extrem, schroff, lebensfeindlich; zugleich atemberaubend schön und mit einer grandiosen Tierwelt. Rutker Stellke entführt seine Zuschauer in diese Welt. Am Freitag, dem 13. Januar, sind Freunde akustischer Gitarrenmusik im Dixiebahnhof richtig. Ab 20 Uhr tritt Falk Zenker auf. Mit seiner Mischung aus virtuosem Gitarrenspiel, spontanen Improvisationen, raffiniertem Livesampling und seinem charmanten Entertainment hat er sich einen Namen gemacht. Darüber hinaus komponiert er für Film und Fernsehen und realisiert als Klangkünstler zahlreiche multikünstlerische Projekte und Klanginstallationen.

Lebensfreude auf der Bühne

Ein Theaterabend ist am Freitag, dem 20. Januar, zu erleben. Ab 20 Uhr steht Thomas Müller mit dem Stück „Wer kocht, schießt nicht“ auf der Bühne. Der unglückselige Molekularbiologe Dr. Theodor Kögel, Gastwirtssohn aus dem Harz und begnadeter Hobbykoch, steckt in einer tiefen Lebenskrise. Kein Job, keine Frau, kein Elternhaus - und nun hat ihn das Arbeitsamt auch noch zur Firma Schnell & Lecker geschickt. Seine Aufgabe: Er soll einem „ausgewählten Testpublikum“ demonstrieren, wie mühsam und ungesund die herkömmliche Küche ist - und wie bequem und nahrhaft das alles doch mit den Produkten von Schnell & Lecker zu machen sei. Kögel hält sich anfangs wacker - doch bald schon gerät ihm seine Vorführung aus dem Ruder. Nach inzwischen über 150 Vorstellungen im Theater Wechselbad in Dresden ist das Stück jetzt in Weixdorf zu erleben.

Rhythmisches Feuer, Virtuosität, Spaß und Lebensfreude sind bei den Auftritten der Zwillinge Volker und Torsten Schubert zu erleben. Sie spielen auf ihren akustischen Gitarren vor allem eigene Kompositionen im Stile des Flamenco-Nuevo, Samba und Bossa Nova. Hinzu kommen bekannte latein-amerikanische Stücke, wie „Brazil“ und „Besame Mucho“ oder Hits der Gipsy Kings. Die Künstler haben bereits sieben Alben veröffentlicht. Das Konzert beginnt am 21. Januar um 20 Uhr. (SZ)

