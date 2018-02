Klassik auf Schloss Klippenstein Das Trio Petrova-Sak-Seifert ist zu einem Kammermusik-Abend zu Gast. Gespielt werden Brahms, Beethoven und Schumann.

Das Trio Petrova-Sak-Seifert gibt auf Schloss Klippenstein ein Konzert. © PR

Radeberg. In der Reihe Klassik auf Schloss Klippenstein ist jetzt ein ganz besonderes Konzert zu erleben. Am Sonnabend, dem 24. Februar tritt um 17 Uhr das Trio Petrova-Sak-Seifert auf. Bei dem Kammermusikabend musizieren Mirella Petrova (Klavier), Jan Seifert (Klarinette) und Ali Sak (Violoncello). Es werden Meisterwerke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Robert Schumann gespielt. Der Eintritt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro.

Mirella Petrova begann ihre musikalische Ausbildung in ihrer Heimatstadt Russe in Bulgarien. 1992 kam sie nach Dresden, wo sie an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ studierte. Zahlreiche Auftritte führten sie als gefragte Solistin und Kammermusikpartnerin sowohl durch Deutschland als auch ins Ausland. Seit 1997 ist sie Dozentin für Klavier an der Dresdner Musikhochschule. Ali Sak erhielt seinen ersten Violoncellounterricht am Konservatorium in Ankara. Ab 1989 studierte er an der Staatlichen „Hacettepe“ Musikhochschule in Ankara und schloss das Studium sowie das darauf folgende Magisterprogrammstudium jeweils mit der Höchstnote ab. Zahlreiche Wettbewerbserfolge vervollständigen seinen Lebenslauf. Seit 2006 ist er im Orchester des Südthüringischen Staatstheaters Meiningen engagiert. Der 1973 geborene Jan Seifert wuchs in Klingenthal auf und erhielt dort seinen ersten Musikunterricht. Sein Musikstudium begann er im Jahr 1994 an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden bei Josef Oehl. Noch während seiner Zeit als Substitut der Staatskapelle Dresden nahm Jan Seifert erfolgreich an einem Probespiel für die Solo-Es-Klarinette teil, diese Position hat er seit 2002 inne. (SZ)

