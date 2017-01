Klassenzimmer auf dem Eis Sebastian Elwings Torwartschule ist in Weißwasser und ganz Deutschland gefragt. Aber es gibt zu wenig Eiszeit.

Auf dem Eis ist Sebastian Elwing in seinem Element. Mit seiner Torwartschule trainiert er unter anderem den Torwart-Nachwuchs. © Joachim Rehle

Trotz Erkältung steht Sebastian Elwing auch am Dienstag auf dem Eis der Weißwasseraner Eisarena. Hier gibt der ehemalige Profi-Torhüter sein Wissen als Torwarttrainer an die Spieler der Lausitzer Füchse weiter. Aber nicht nur an diese. Denn nach seiner Karriere als aktiver Spieler bleibt der 36-Jährige dem Eishockeysport seit anderthalb Jahren mit seiner eigenen Torwartschule in Weißwasser treu. Und die Nachfrage nach dem speziellen Training für die Goalies ist da, wie Anfragen aus ganz Deutschland zeigen. Doch die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit der Eisfläche setzt auch den Möglichkeiten der Torwartschule enge Grenzen.

In Deutschland werde das Torwarttraining noch etwas stiefmütterlich behandelt, sagt Sebastian Elwing. Denn wenn auf 20 Kinder ein Trainer kommt, könne nicht speziell auf den Torwart eingegangen werden. Meist laufen diese dann einfach bei den anderen Spielern mit, obwohl ein Torhüter anders Schlittschuh laufe als ein Stürmer oder ein Verteidiger. Weil ein Torhüter im Spiel ganz andere Aufgaben habe, müssten auch spezielle Techniken erlernt werden.

Sebastian Elwing will Torhütern jeden Alters, also vom Kind bis zum erwachsenen Profi, genau diese Techniken beibringen. „Ich erkläre, wann Dinge im Tor funktionieren und wann nicht“, so der Torwart-Lehrer. Dabei lehne er sich an das finnische Modell an. Dort ist man, ebenso wie in Schweden oder den USA, bei der Torwartausbildung weiter als hierzulande. So gebe es in Helsinki beispielsweise für jede Altersgruppe einen eigenen Torwarttrainer. „Dort hat man eine Struktur gebaut“, sagt Sebastian Elwing. Die soll es in Deutschland irgendwann auch geben. Sein Ziel sei es daher, ein Trainingsprogramm speziell für Torhüter zu erarbeiten, mit dem diese sich weiterentwickeln können.

Anfragen aus Düsseldorf und Köln

Die Torwartschule in Weißwasser ist dabei nur ein Teil. Für diesen gebe es aber bereits eine rege Nachfrage. Nachdem die Schüler anfangs nur aus Sachsen gekommen seien, erhalte er mittlerweile auch Anfragen zum Beispiel aus Köln, Düsseldorf und Ravensburg. Meist handelt es sich dabei um Anfragen für die von Elwing in Weißwasser angebotenen Torwart-Camps, die mehrmals im Jahr durchgeführt werden. Die nächsten dieser drei- oder fünftägigen Trainingslager finden vom 30. Januar bis 1. Februar beziehungsweise vom 13. Februar bis 15. Februar statt. Diese richten sich aktuell an Kinder und Jugendliche, da zu dieser Zeit die Eishockeysaison noch läuft und die Profis deshalb spielen.

Anfragen von Spielern aus der DEL und der DEL 2 gebe es zwar, doch nach dem Ende der Saison gibt es in der Weißwasseraner Eisarena keine Eisfläche mehr. Zum Leidwesen von Sebastian Elwing. „Wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt Camps anbieten könnte, würden vielleicht auch andere Torhüter kommen“, sagt er. Aber in diesem Jahr könne sogar das Ostercamp, bei dem es im vergangenen Jahr die größte Resonanz gegeben habe, nicht durchgeführt werden, weil es in der Eisarena nicht so lang Eis gebe.

Dabei sei die Torwartschule auch Werbung für Weißwasser. Schließlich kommen die Kinder nicht allein, sondern mit ihren Eltern. Die übernachten hier, kaufen ein und sehen sich die Region an. Deshalb gebe man den Teilnehmern auch Touristikflyer mit, auf denen für die Sehenswürdigkeiten in Weißwasser und dem Umland geworben wird.

Eis nach Saisonende ist zu teuer

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch kennt das Problem und verweist auf die Betriebskosten der Eisarena. Hier schieße die Stadt Geld zu und eine längere Betriebszeit der Eisarena könne auch durch die Camps nicht refinanziert werden. Außerdem werde die Zeit ohnehin für Wartungsarbeiten und den Urlaub der Eismeister gebraucht. In der Saison könnten die Eismeister diesen nicht nehmen.

Die Entscheidung, von wann bis wann es in der Eisarena eine Eisfläche gibt, sei daher immer ein Spagat zwischen den Interessen der Nutzer und denen der Stadt, so Torsten Pötzsch. Schließlich könne nicht auf der einen Seite an der Förderung für Vereine gespart und auf der anderen Seite unbegrenzt Geld bei der Eisarena zugesetzt werden. Man versuche jedoch alles möglich zu machen und werde perspektivisch an dem Thema dranbleiben. Denn die Torwartschule sei ein wirtschaftlicher Aspekt für Weißwasser und die Region, sagt der Oberbürgermeister.

