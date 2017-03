Klassenverbleib ist möglich Die SG Lückersdorf-Gelenau muss ihr Heimspiel verlegen. Es liegt an der eigenen Halle.

Radball. Kamenz war diesmal der Austragungsort des dritten Spieltages in der 2. Bundesliga. Die SG Lückersdorf-Gelenau musste ihren Heimspieltag in die Lessingstadt verlegen, weil in Gelenau die für die 2. Bundesliga geforderte Spielflächengröße nicht vorhanden ist. Deshalb fanden die Partien in der Sporthalle am Flugplatz statt – was aber im Nachhinein kein Nachteil war. Denn der Spieltag war mit rund 200 Zuschauern sehr gut besucht.

Die Mannschaft von der SG Lückersdorf-Gelenau mit Marco Richter und Ricardo Slota hatte an diesem Tag vier Spiele zu absolvieren. Im ersten Spiel kam es zum Sachsenderby in dieser Liga. Die Lückersdorf-Gelenauer mussten gegen Niederlauterstein ran. Leider gab es aus Sicht der Heimmannschaft hier keinen Erfolg. Gleich zu Beginn des Spieles leistete sich die SG zwei Fehler, die dann zu Gegentoren führten. Diesen Rückstand konnten Richter/Slota nicht mehr aufholen, sodass es eine 2:3- Niederlage gab.

Niederlage gegen Spitzenreiter

Das zweite Spiel gegen den bisherigen Spitzenreiter Krofdorf II (Hessen) begann wieder mit einem Rückstand, der dann bis zur Pause ausgeglichen wurde. Bis kurz vor Ende des Spieles konnte der Ausgleich gehalten werden. Doch mit dem letzten Angriff erzielte Krofdorf II noch den glücklichen Siegtreffer zum 4:3. Nun war die erste Vertretung von Krofdorf der Gegner. Wieder musste Lückersdorf/Gelenau einen schnellen Rückstand hinnehmen. Diesmal gelang es der SG nicht, das Spiel offen zu halten. Es gab eine 2:6-Niederlage.

Im letzten Spiel kam es dann zur Begegnung mit Hannover. Hannover war an diesem Spieltag mit drei Siegen noch ungeschlagen. Doch diesmal konnten die Lückersdorf-Gelenauer mit dem ersten Angriff in Führung gehen, was die zahlreichen Zuschauer lautstark honorierten. Damit war der Kampfgeist der Heimmannschaft wieder geweckt. Bis zum Schluss blieb es bei einer knappen Führung der Gastgeber, was für Spannung sorgte. Diesen 4:3-Sieg begleiteten die Zuschauer lautstark bis zum Ende und sorgten damit für eine einmalige Stimmung in der Halle. Richter/Slota stehen weiterhin als Vorletzter auf den elften Tabellenplatz. Der Klassenverbleib ist bei den drei verbleibenden Turnieren aber immer noch möglich. (hs)

