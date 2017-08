Klassentreffen nach 65 Jahren Ehemalige Abiturienten aus Zittau zieht es immer gern in die Heimat zurück. Obwohl es immer weniger werden.

Eberhard Schinke war einer der Abiturienten, die sich anlässlich des 65. Jahrestages ihres letzten Schultages in ihrer alten Schule wiedergetroffen haben. Foto: Rafael Sampedro

Es ist ein ganz besonderer Anlass für die etwa 30 älteren Damen und Herren, die sich am Sonnabendmorgen gut gelaunt in der Aula des Zittauer Christian-Weise-Gymnasiums eingefunden haben. Genau 65 Jahre ist es nun her, da nahmen sie an dieser Stelle stolz aus den Händen ihrer Lehrer das Abiturzeugnis in Empfang.

Die Reihen haben sich gelichtet, auch gegenüber dem letzten Treffen vor 15 Jahren. Doch wer sich gesundheitlich dazu in der Lage fühlte, scheute selbst längere Anfahrtswege nicht, um der Einladung zu folgen und die Freunde der Kindheit und Jugend wiederzusehen. Schließlich gehören gerade die Jahre der Schulzeit zu den prägenden Abschnitten im Leben eines Menschen. So ist es nur selbstverständlich, dass sich nach der persönlichen Begrüßung durch Schulleiter Bernd Ebert und seinen aktuellen Informationen über das Gymnasium heute schnell ein lebhafter Austausch von Erinnerungen und persönlichen Gedanken entwickelt.

„Ich bin sehr froh darüber, dass ich den Kontakt zur Heimat nie verloren habe“, erzählt der 83-jährige Eberhard Schinke. Obwohl es manchmal recht schwierig wurde, fand er doch immer wieder eine Möglichkeit, Zittau zu besuchen. „Wenn man dann von Herrnhut herüberkommt und vor sich die Berge sieht – ein unbeschreibliches Gefühl“, schwärmt er. Oberlausitzer bleibe man eben bis an sein Lebensende.

Dabei hatte ihn das Schicksal in die hessische Universitätsstadt Gießen verschlagen, an deren Rand er noch heute mit seiner Familie lebt. Doch dazu später. Die Gedanken schweifen zurück. Ja, wie war das damals? 1943 wurde Eberhard Schinke, dessen Eltern zu jener Zeit eine Samenhandlung an der Neustadt betrieben, hier im Johanneum eingeschult. Doch die Kriegs- und Nachkriegsjahre sorgten für reichliche Verwirrungen, darunter mehrere Umzüge in andere Schulgebäude. Über die Weinau- und die Fröbelschule ging es dann schließlich „mit Sack und Pack“ in das Gymnasium zurück. Es grenze für ihn noch immer an Zauberei, was die Lehrer damals leisteten, sagt er. Aber es sei trotzdem immer weitergegangen. Manchen seiner Klassenkameraden, mit dem er teilweise seit dem ersten Schultag zusammen war, verlor er nach dem Abitur aus den Augen. Er selbst ging nach Leipzig und begann ein Studium auf dem Gebiet der Landwirtschaft. „Das lief alles ganz gut bis zum Jahre 1955“, erinnert er sich. „Wir hatten alle das Gefühl, dass sich der Vorhang in der DDR immer mehr zusammenzog.“ In dieser Situation habe er, genau wie viele Studienkollegen, den Entschluss gefasst: „Weg hier“. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass seine Eltern bereits verstorben waren und es so keine engeren familiären Bindungen mehr gab. Es sei damals noch sehr einfach gewesen, als vermeintlicher Besucher nach Westdeutschland zu gehen. Seine Wahl fiel deshalb auf Gießen, weil er wusste, dass er an der dortigen Uni sein Agrar-Studium fortsetzen konnte. Noch in Leipzig hatte er ein Vordiplom erworben, das zu seiner Erleichterung ohne Einschränkung anerkannt wurde.

Sein weiterer Weg verlief recht gerade. Er schloss sein Studium ab, promovierte zum Dr. agr. und wurde 1970 Professor für Agrarökonomie an der Justus-Liebig-Universität. Inzwischen war er sesshaft geworden und hatte eine Familie gegründet. Offiziell ging er mit 65 in den eigentlich wohlverdienten Ruhestand, betreute aber weiterhin Studenten bis zu seinem 69. Lebensjahr. Auch heute fühlt er sich mit dieser Bildungsstätte noch sehr verbunden.

„Natürlich bemerke ich beim Spaziergang durch meine Heimatstadt mehr Details als jemand, der immer hier lebt“, räumt Eberhard Schinke ein. „Zittau ist nun einmal nicht mehr so wie früher.“ Trotzdem sei es keineswegs tot. Obwohl es die Stadt mit der Wende hart getroffen habe, erkenne er den Willen der Leute, das Leben hier aufrechtzuerhalten und immer mehr zu aktivieren. Beispiele für positive Veränderungen gebe es natürlich in erster Linie im Stadtzentrum, wobei das selbstverständlich nicht allein das Bild einer Stadt repräsentiere. Er freue sich über den Mut der Zittauer, die Dinge anzupacken und hoffe, dass ihre Mühen Erfolg haben werden. Und schon jetzt sei er gespannt darauf, sich beim nächsten Besuch mit eigenen Augen von den Ergebnissen überzeugen zu können.

