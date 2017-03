Klassenkampf in der Görlitzer Altstadt „Der junge Karl Marx“ will es allen recht machen. Das nimmt dem Film viel von seiner Energie.

Sie wollen nichts weniger als die Welt verändern: Friedrich Engels (Stefan Konarske, l.) und Karl Marx (August Diehl). © dpa

Die alte Frau sieht nicht mal auf. Sitzt da in ihrem kleinen Kämmerchen am Eingangsportal des Highgate Cemetery und murmelt ihre Standardfrage: „Haben Sie Verwandte hier oder wollen Sie zu Karl Marx?“ Natürlich, es geht ums Eintrittsgeld, darum, vier britische Pfund zu bezahlen oder eben nicht. London ist ein teures Pflaster. „Verwandte, ja!“, notlügt der ostdeutsch sozialisierte Besucher, wird stumm auf die rechte Seite des Friedhofs gewiesen und biegt hinterm Gebüsch trotzdem links ab. Marx, ein Verwandter – stimmt ja irgendwie für ihn.

Es ist nicht die Eingangsszene von „Der junge Karl Marx“, sondern eine wahre Begebenheit. Raoul Pecks Film hat eine noch stärkere Eröffnungssequenz: Dunkel liegt der Wald, wenige scharf konturierte Strahlen brechen sich durch die Zweige. Ärmlich gekleidete Menschen sammeln Totholz, ihre Blicke sind voller Angst. Nahende Pferdehufe geben ihnen recht. Die Stimme von August Diehl erklingt, der Marx für knapp zwei Stunden spielen wird. Er spricht über Diebstahl. Warum ist es ein solcher, wenn man etwas nimmt, das schon abgestoßen wurde? Warum wird es gleichgesetzt mit dem vorsätzlichen Entfernen noch lebender Äste?

Briefe statt „Das Kapital“

Eine von Tausenden Fragen, die sich der deutsche Philosoph und Ökonom Karl Marx in seinem Leben gestellt hat. Eine von denen, die er ab 1842 in Zeitungsartikeln, Jahresbüchern und späteren Wälzern zu komplex-kritischen Thesen, Theorien und wissenschaftlichen Analysen formte. Marx ist Mitte 20, als die Handlung beginnt, Anfang 30, als sie endet und den Zuschauer seinem eigenen Nachdenken über diese historisch so prägende wie schwer umstrittene Person überlässt.

Je nach Wissens- und Interessensstand wird er nur den Namen kennen oder gar das Werk, wird ihn – mit Glück – auf dem 100-DDR-Mark-Schein im Portemonnaie getragen, in Schule und Schulung bis zum Abwinken behandelt oder nur gestreift haben, wird täglich an seinem monumentalen Kopf vorbeifahren und nichts mehr von ihm wissen wollen. Oder viel mehr!

Für Regisseur Raoul Peck war das weite Feld ein Spannungsfeld: „Der alte Bart verdeckt nicht nur das Gesicht von Marx. Im Jahr 2017 verdunkelt er die Möglichkeit einer bedachten Reflexion und Auseinandersetzung und verhindert dabei den tatsächlichen Beitrag dieses wissenschaftlichen und politischen Denkers zu entdecken, seine außergewöhnliche Kraft der Analyse, seine humanistischen Bestrebungen, seine berechtigten Sorgen.“ Deshalb statt „Das Kapital“ lieber persönliche Briefe als Grundlage der Geschichte. Deshalb nicht das Leben, sondern der Ausschnitt. Und deshalb eben „Der junge Karl Marx“ mit Dünn-, statt Rauschebart.

Obwohl der Filmtitel viel zu kurz greift. Kraftvolles wie „Marx!“ hätte es gebraucht, vielleicht Gerechteres wie „Das Trio“. Denn im klassisch gebauten, von bildkünstlerischen und inhaltlichen Experimenten freien biografischen Drama bekommt Marx genauso viel Raum wie seine weltoffene Ehefrau Jenny und Friedrich Engels, der jüngere, zugängliche Freund. Die Eingangsszenen in der Natur weichen schnell konfektionierten in Räumen, unterbrochen zumeist nur von Gassen, die, vom Drehort Görlitz aus, Frankreich und England suggerieren sollen. Größtenteils in Maschinenhallen, Büros, Kammern und Kneipen sind Marx und Engels unterwegs, schreiben, parlieren, streiten, zweifeln mit Zeitgenossen wie Philosoph Pierre Proudhon, Sozialist Wilhelm Weitling oder einem ganzen (Männer-)Bund der Gerechten. Sie trinken viel und spielen Schach. In engen Wohnräumen kommen die ersten zwei Kinder von Karl und Jenny zur Welt, das Paar ist vorzugsweise knapp bei Kasse. Jenny ist stark in ihrer Liebe und stark in ihrem Vorsatz, einen eigenen denkenden Kopf zu behalten. Sie war eine frühe Suffragette, schön, dass sie es auch im Kino sein darf! „Der junge Karl Marx“ versucht sich am Spagat zwischen emotionaler Geste und philosophischem Gehalt, zwischen Respekt vor der Historie und modernem Tonfall. Nicht immer geht das homogen zusammen, stimmt die Balance. Der Wille zum Ausgleich verschiedenster Publikumsinteressen ist sicht- und vor allem spürbar, was dem Film immer wieder Energie entzieht, ohne dass er dabei essenziellen Schaden nimmt.

Nichts zu deuteln gibt es an den darstellerischen Leistungen: August Diehl als Marx – gesetzt konzentriert, Stefan Konarske als Engels – mühelos, Vicky Krieps als Jenny – die heimliche Siegerin.

Bewertung: 3 von 5 Sternen

zur Startseite