Fußball-Landesklasse Mitte Klassenerhalt frühzeitig gesichert Der FV Gröditz 1911 setzt sich trotz großer personeller Sorgen in Hartmannsdorf mit 2:0 durch.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Es ist geschafft. Obwohl noch drei Punktspiele zu bestreiten sind, hat der FV Gröditz 1911 den Klassenerhalt sicher. Der Tabellenfünfte setzte sich am Sontag in Hartmannsdorf mit 2:0 (2:0) durch. Rene Großmann mit einem Kopfball (8.) sowie Tim Zeller (40.) markierten die Tore. „Für uns waren nur die drei Punkte wichtig, damit wir auch rechnerisch nicht mehr absteigen können“, gab Trainer Michael Schuster unumwunden zu. „Es war sehr schwierig, da wir keinen Wechselfeldspieler zur Verfügung hatten. Somit musste jeder Spieler gut funktionieren.“

Auf schwerem und rutschigem Geläuf begannen beide Teams vorsichtig und darauf bedacht, dem Gegner keine Räume anzubieten. Das gelang der erneut umformierten Gröditzer Mannschaft besser als den Gastgebern aus Mittelsachsen. „Wir konnten in der ersten Hälfte durch schnelles Spiel nach vorn drei, vier gute Möglichkeiten erspielen und haben daraus zwei schöne Tore erzielt“, freute sich Schuster. Dem Gastgeber merkte man die akute Abstiegsgefahr deutlich an, die Gäste hingegen spielten einen routinierten und unaufgeregten Ball. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause erzielten dann die gleichen Spieler die in der Anfangsphase bereits für die Führung gesorgt hatten den zweiten Treffer. Allerdings bereitete diesmal René Großmann mustergültig vor und Tim Teller vollendete mit einem gekonnten Heber über den Hartmannsdorfer Torwart.

„In der zweiten Halbzeit haben die Hartmannsdorfer natürlich noch einmal Druck aufgebaut. Wir dagegen haben es versäumt, noch einen sauberen Konter zu spielen um das Spiel eher zu entscheiden“, schätzte Schuster die zweiten 45 Minuten ein. Die Hausherren mühten sich, aber es dauerte bis zur 80. Spielminute, ehe sich der Gröditzer Tormann Sven Lotzmann richtig auszeichnen konnte. Einen fulminanten Schuss entschärfte er sehenswert und hielt somit seinen Kasten sauber.

Am Ende steht ein Auswärtssieg und die Gewissheit, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Der Klassenerhalt ist gesichert und die Gröditzer Vorfreude auf das Benefizspiel gegen Zweitligist SG Dynamo Dresden am 24. Mai beginnt langsam zu wachsen. (Hirschnitz)

Gröditz: Lotzmann – Ihbe, Minge, Pfennig, Partuscheck, Hoffmann, Reiter, Breunig, Zeller, Nehrig, Großmann.

zur Startseite