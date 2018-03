Klassenerhalt, Babyglück und Preisverleihung

Saisonziel erreicht: Die Tischtennisfrauen von Regionalligist SG Motor Wilsdruff haben den vorzeitigen Klassenerhalt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse geschafft. Nach dem klaren 8:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht TTC Birkland kann die beste Tischtennismannschaft aus dem Großraum Dresden vier Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr in die Abstiegszone rutschen. Darüber hinaus verteidigten die Wilsdrufferinnen in der kleinen Saubachtalhalle gegen die weiterhin abstiegsbedrohten Gäste aus Oberbayern den vierten Tabellenplatz. Die SG konnte damit nicht nur den vorzeitigen Klassenerhalt feiern, sondern machte Mannschaftsleiterin Lisa Bormann nach der Geburt ihres zweiten Kindes auch noch ein schönes Geschenk. Abgerundet wurde das erfolgreiche Wochenende schließlich mit dem dritten Platz von SG-Toptalent Julia Krieghoff aus Dorf Wehlen bei der Jugendsportlerehrung 2017 zuvor in Pirna. (skl)

