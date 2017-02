Klassenbande zerstörte das Tornadodenkmal Sie waren an einer Schule, in einer Klasse – und in ihrer Freizeit richteten sie viel Schaden in Großenhain an.

Das Tornadodenkmal ist eine Installation aus herumgeflogenen Dingen, die in einem Glasquader hängen. © A. Hübschmann

Für den Polizisten Mario Gieb ist es eine emotionale Sache. Denn dass sich die Jugendlichen ausgerechnet das Tornadodenkmal im Stadtpark zum Kaputtmachen aussuchten, das an die Schrecken der Naturgewalt erinnern soll – das hat ihn schon persönlich betroffen gemacht. „Da geht es nicht bloß um die Höhe des Sachschadens, dieses gemeinsame Erinnern hat einen emotionalen Stellenwert in der Stadt“, sagt Mario Gieb. Nun hat die Großenhainer Polizei die Täter gefasst.

Es sind fünf Jungs im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, alle gehen in eine Schule, in eine Klasse. Den Namen der Schule möchte die Polizei lieber nicht in der Zeitung sehen, eingedenk der letzten Schul-Debatte. Doch der Fall wird auch so für Diskussionen sorgen. Denn der Schaden, den die Fünf anrichteten, summiert sich auf 20 000 Euro in 23 Fällen. Zu Buche schlägt nicht nur die Scheibe vom Tornadodenkmal, sondern auch die verbogene Leitung am Gastank der früheren Faustballbaracke, die angebrannte Weide am Gartenschaugelände, eingeschlagene Autoscheiben sowie einige Ladendiebstähle. Geklaut wurde Alkohol. Offenbar waren sie bei einer ihrer Touren wohl etwas benebelt. Sie stiegen in einen Kleingarten ein, nahmen einen Sonnenschirm mit – aber in welchen, daran können sie sich laut Polizei nicht mehr erinnern. Nun sucht die Polizei die Betroffenen anhand des geklauten Sonnenschirms. Vielleicht vermisst ihn jemand?

Wichtig zu klären wird nun sein, wer den Schaden bezahlt. Strafmündig sind alle fünf, weil sie über 14 sind. Die Geschädigten haben bereits bei der Polizei angegeben, die Gelder auch zivilrechtlich einzuklagen. Aber aufgemerkt: Eltern haften entgegen allen Sprüchen nicht für ihre Kinder! Ein Titel kann daher auch erst vollstreckt werden, wenn die Jungs Geld verdienen. Schönfelds Bürgermeister steht als Schlossherr, wo kürzlich randaliert wurde, übrigens auch genau vor diesem Problem. Zwei „seiner“ vier Täter sind sogar strafunmündig, zwei sind älter als 14 Jahre.

zur Startseite