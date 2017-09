Klasse Klasse Seit 60 Jahren trifft sich der Abi-Jahrgang ’57 der Arbeiter-und Bauern-Fakultät, erlebt Neues und bespricht Altes.

Horst Konietschke, Rüdiger Siegel und Peter Römisch (v.l.) sind Abi-Freunde. Jedes Jahr gehen sie mit rund 20 Mitschülern und Partnern auf Tour. © Sven Ellger

An Frau Fuchs erinnern sich fast alle. Ausgerechnet Mathe gab sie, das amüsiert ihre Schüler bis heute. Ansonsten hatten sie bei ihr nicht viel zu lachen. Frau Fuchs war jung, zart und auf Zack, eine gute Lehrerin, sagt Rüdiger Siegel.

Vor 60 Jahren haben er und seine Klassenkameraden die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät mit dem Abitur in der Tasche verlassen – knapp 30 junge Leute, die bereits Ausbildungen absolviert und die Möglichkeit bekommen hatten, sich auf ein Studium vorzubereiten. Vor allem junge Arbeiter und Bauern gelangten auf diesem Weg zu höherer Bildung und leitenden Positionen in ihren späteren Berufen. „Das war eine Auszeichnung für uns“, sagt Horst Konietschke. Wie sein ehemaliger Mitschüler Rüdiger Siegel war er ausgebildeter Schlosser, als er sich entschied, noch einmal drei Jahre lang die Schulbank zu drücken. So trafen die beiden am 1. September 1954 unter anderen auf Peter Römisch. „Ich erinnere mich noch gut an die Ankunft aller Neulinge zum Mittagessen in der Mensa“, erzählt der 80-Jährige. Auch die Wohnheimzimmer – sechs bis acht Leute auf einer Bude – vergisst keiner. Wirklich Ruhe gab es da nie. Erst im dritten Jahr bezogen die Abiturienten Zweibettzimmer. Die meiste Zeit des Tages aber verbrachten sie ohnehin im großen Lehrgebäude am Weberplatz. Dorthin zog es viele von ihnen während der folgenden Jahrzehnte immer mal wieder zurück.

Zuletzt vor drei Jahren. Peter Römisch hält ein Foto in der Hand und zeigt auf die Gruppe ehemaliger Klassenkameraden darauf. Das Bild entstand auf einem Klassentreffen und erinnert an etwas, was nicht viele schaffen: Seit Ende ihrer Fakultätszeit im Sommer 1957 treffen sich die Ehemaligen jedes Jahr zu einer Unternehmung, bis heute. Zumindest diejenigen, die noch so überaus fit sind wie die drei Schulfreunde.

Begeistert erzählen sie von all den Erlebnissen, die sie hatten, zunächst überwiegend in Dresden und Umgebung, später auch in den alten Bundesländern. „Einen Mitschüler von uns hat es nach Celle verschlagen. Dort sind wir hingefahren“, sagt Horst Konietschke. Nach Löbau, Zittau, Berlin, ins Erzgebirge und in die Sächsische Schweiz ging die Reise, mit Bus, Bahn und Kremser. DDR-Museum Pirna, Erdölmuseum Wietze, Schiffshebewerft Niederfinow, Zinngrube Ehrenfriedersdorf, all das haben sie gesehen. Sogar bis auf Rügen zu den Störtebekerfestspielen verlegte die Klasse ihre Treffen. Inzwischen zieht sie die nähere Umgebung vor. So können mehr frühere Schüler dabei sein als beispielsweise beim 60. Klassentreffen an der Mecklenburgischen Seenplatte. „Wir müssen Rücksicht auf alle nehmen, die sich weite Fahrten nicht mehr zutrauen“, sagt Rüdiger Siegel. Er ist mit dem nächsten Vorhaben betraut, lässt die anderen aber zappeln. Wohin die Reise gehen wird, will er noch nicht verraten. All zu weit aus genanntem Grund wohl nicht.

Warum in die Ferne schweifen – wenn sich fröhlich über früher auch am Biertisch nebenan reden lässt: Von Frau Fuchs und Betriebskrankenschwester Herta oder den 200 Mark Stipendium, die gut angelegt sein wollten. In eine neue Hose etwa, die sich Peter Römisch kaufen musste, nachdem er seine beim Rückwärtsfahren auf der Rolltreppe zerrissen und kurzerhand abgeschnitten hatte. Vieles war anders damals. Aber Lebensfreude ist zeitlos.

