Klasse gehalten – trotz Niederlagen Der HV Oberlausitz Cunewalde und der HVH Kamenz belegen die Plätze acht und zehn. Damit gibt es 2017/18 wieder Derbys.

Der Kamenzer Hannes Maixner kann sich in dieser Szene der Auswärtspartie in Döbeln durchsetzen. Doch am Ende unterlag der HVH mit 23:33. © PR

Handball. Hinter die am Sonnabend abgelaufene Sachsenliga-Saison dürften die Männerteams aus Kamenz und Cunewalde schnell einen Schlussstrich ziehen. Zum Schluss gab es noch einmal zwei Auswärtsniederlagen. Während die Cunewalder einen 14:13-Pausenvorsprung beim LHV Hoyerswerda nicht halten konnten und am Ende knapp mit 23:24 ihre 13. Saisonniederlage kassierten, waren die Lessingstädter bei der 23:33-Schlappe bei der HSG Neudorf/Döbeln chancenlos. Grund: „Wir konnten nur mit einem sehr kleinen Kader mit sieben Feldspielern und Torwart Kay Tomschke antreten“, erklärte Trainer Daniel Kästner, der sich selbst auch noch spielbereit halten musste.

HVH-Torjäger Edgaras Gudaitis konnte aufgrund von Schmerzen in der Ferse kurzfristig nicht mitspielen. „Wir haben so leider nicht unser Leistungsvermögen erreicht“, bilanzierte Kästner. „Zu oft wurde zu schnell versucht, über Einzelaktionen zum Abschluss zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Die Niederlage fiel am Ende jedoch zu deutlich aus.“ Schon zur Halbzeitpause lag der HVH mit 12:16 hinten. Beste Werfer waren diesmal Alexander Jahn (6 Tore) und Markus Roch (5).

Im Vorjahr hatten die Lessingstädter mit 21:23 Punkten Rang sechs belegt. Diesmal war es mit 17:27 Zählern der achte Platz. Hinten kassierte das Kästner-Team zwar weniger Gegentore, doch auch die eigene Trefferquote ging in den Keller. 2015/16 erzielte der HVH eine Quote von 611:647 Toren, diesmal standen 554:596 Treffer in der Abschlusstabelle.

Da fiel sogar die Torbilanz des Tabellenzehnten Cunewalde besser aus, der am Ende 593 auf dem Konto hatte, aber auch deutlich mehr Gegentreffer kassierte (661). Co.-Trainer Florian Sieber vom HVO war nach der Niederlage in Hoyerswerda dennoch erleichtert: „Wir sind zum Glück durch und haben die Klasse gehalten.“ Cunewalde begann beim LHV mit einer ordentlichen Leistung. Zunächst war aber die Abwehr der Gäste zu löchrig.

Nach dem 8:6 für Hoyerswerda drehte das HVO-Team von Trainer Carsten John dann auf. „Wir hatten unsere beste Phase zwischen ab der fünfzehnten Minute“, erklärte Sieber. „Da war unser Angriff sehr effektiv und Israel sowie Michel agierten sehr gut. Leider haben wir vor der Halbzeitpause unsere Führung nicht auf drei oder vier Tore ausgebaut.“

Der zweite Spielabschnitt begann zunächst ausgeglichen. Doch dann folgte eine Cunewalder Schwächephase, die einen Vier-Tore-Rückstand zur Folge hatte. Mit großem Kampfgeist kam der HV Oberlausitz dann nochmals auf Tuchfühlung. „Allerdings hatten wir nicht mehr die Effizienz, um das Spiel komplett zu kippen“, meinte Sieber. Zudem lief LHV-Torhüter Kastner noch zur Höchstform auf.

