Klarheit bis Ende 2017 über Autofabrik in Rothenburg

Görlitz/Rothenburg. Landrat Bernd Lange rechnet mit einer Entscheidung über den Bau einer Autofabrik in Rothenburg bis Ende des Jahres. Wie er am Montag vor Journalisten erklärte, treffe sich die Kreisverwaltung in den nächsten Tagen erneut mit den Investoren. Lange sieht in der Rückkehr des deutsch-chinesischen Konsortiums an den Verhandlungstisch ein gutes Zeichen.

Die Chinesen planen, auf dem Rothenburger Flugplatz ein Werk für die Herstellung von Elektroautos zu errichten. In der ersten Ausbaustufe sollen voraussichtlich 1 000 Arbeitsplätze entstehen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme des Werkes rechnet der Landkreis Görlitz mit rund 350 000 Elektrofahrzeugen pro Jahr, die in Rothenburg vom Fließband rollen.

Die Verhandlungen waren zuletzt ins Stocken geraten.

Beide Seiten mussten Hausaufgaben machen. So wollen die Chinesen sofort über die gesamte Fläche von 365 Hektar verfügen. Derzeit ist aber nur die 162,5 Hektar große Flugbetriebsfläche mit der Start- und Landebahn frei. Auf weiteren 108 Quadratmetern sind Solaranlagen aufgestellt. Für diesen Solarpark muss der Landkreis erst andere Flächen finden. Auch am neuen Standort muss für die Solaranlagen anschließend zunächst Baurecht hergestellt werden.

Die Chinesen wiederum mussten ihre Investition erst genehmigen lassen, damit sie das Stammkapital in Höhe von 100 Millionen Euro einzahlen und die neue Firma ins Handelsregister eintragen lassen können. (SZ/sb)

