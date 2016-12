Klares Nein aus der Wirtschaft Eine Expertenrunde diskutiert über die Wirksamkeit der EU-Sanktionen gegen Russland.

Sind die Sanktionen gegen Russland ein wirksames Instrument der Außenpolitik oder schädliche Symbolpolitik? Dieser Frage ging am Freitagabend die Expertenrunde auf Einladung der liberalen Bildungswerke Wilhelm-Külz-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit nach. Rund 20 Interessierte folgten der Einladung. Seit 2014 hat die Europäische Union (EU) als Reaktion auf die russische Politik in der Krise um die Ukraine Sanktionen verhängt und schrittweise verschärft. Eine Diskussionsrunde zu einem aktuellen Thema. Denn erst im Juli wurden die Sanktionen bis Ende Januar 2017 verlängert. Wie es weitergeht, muss die EU in den nächsten Wochen neu entscheiden.

Ralf Hanauer, Prokurist der VEM Sachsenwerk GmbH in Dresden, war der Vertreter der Wirtschaft. Seiner Ansicht nach sollte die EU nicht an den Sanktionen festhalten. „Wir fahren uns mit der Sanktionspolitik selbst gegen das Bein“, sagte Hanauer. „Unsere Lücken füllen Unternehmen aus China, Südkorea und Japan.“ Für die VEM war Russland ein guter Partner. Die sächsische Firma lieferte unter anderem Ausrüstungen für große Walz- und Stahlwerke. Außerdem hielten sich nicht längst alle an die Abmachungen. „Amerikanische Unternehmen nutzen die EU-Sanktionspolitik für eigene Marktvorteile“, sagte Dr. Andrey Bagay. Er ist der zweite Sekretär der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Es sei ein offenes Geheimnis, dass General Electric auf den russischen Markt drängt, um die Positionen von Siemens zu schwächen. Russische Volkswirte sind sich einig, dass die Sanktionen nicht das Hauptproblem der russischen Wirtschaft darstellen, sagt Julius Freytag von Loringhoven, Projektleiter Russland und Zentralasien der Friedrich-Naumann-Stiftung in Moskau. Die Ursachen liegen vielmehr in der wirtschaftlichen Struktur und im Ölpreisverfall. „In einigen wirtschaftlichen Bereichen helfen die Sanktionen sogar“, so Bagay. „In der Agrarwirtschaft hat das Embargo zu Wachstum geführt.“ Westliche Technologien würden jetzt mit Hilfe der Chinesen entwickelt. Sein Fazit: Russland kann sich selbst helfen. Politologe Sascha Lohmann steuerte die wissenschaftliche Betrachtung bei. Sanktionen seien seit 2000 Jahren ein Mittel, um politische Änderungen herbeizuführen. „Es gibt jedoch keinen klaren Fall, in dem dies in direktem Zusammenhang funktioniert hat“, so Lohmann. „Sanktionen sind aber eine wichtige Symbolpolitik und halten das Gespräch aufrecht.“

