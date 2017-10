Klarer Sieg nach Startschwierigkeiten Der HVH Kamenz setzt sich zu Hause klar gegen Grubenlampe Zwickau mit 28:22 (14:11) durch.

© dpa

Handball. Der HVH Kamenz hat sich in der Handball-Sachsenliga der Männer zu Hause gegen den ZHC Grubenlampe Zwickau mit 28:22 (14:11) durchgesetzt. Die Gastgeber starteten mit anfänglichen Schwierigkeiten, hatten vor allem Probleme ihre Deckung zu ordnen. Die Zwickauer erwischten so den besseren Auftakt, gingen mit 4:2 bzw. 6:4 in Führung. Danach aber stabilisierten die Lessingstädter ihren Deckungs- und Angriffsverband und schafften zunächst den 10:10-Ausgleich. Über ein 12:10 ging es mit einem positiven Halbzeitstand aus Kamenzer Sicht (14:11) in die Kabine. In der 16. Spielminute hatte aber der HVH-Keeper Yves Schöneboom für das Verlassen des Torraums und dem darauffolgenden Gegnerkontakt bei einem Konter die Rote Karte erhalten. Für ihn rückte Peer Purschke zwischen die Pfosten und hielt die gesamte übrige Zeit.

Klinger erzielt zwölf HVH-Treffer

Die Kamenzer mussten auf Aurelius Stankevicius verzichten, dafür zeigte Mateusz Klinger wieder eine überzeugende Leistung und kam auf insgesamt zwölf erzielte Tore. Allerdings wurde es in der zweiten Halbzeit noch einmal etwas hektisch, denn Grubenlampe Zwickau kam auf 17:18 heran. Zu allem Überfluss mussten die Hausherren eine doppelte Unterzahl in Kauf nehmen, sodass sich der Trainer selbst einwechselte. Und er brachte wieder Stabilität und Ordnung in die Kamenzer Reihen, während den Zwickauern zwei Wechselfehler in kurzer Abfolge unterliefen. Das spielte natürlich dem HVH in die Karten, der den Vorsprung nun wieder ausbaute. Am Ende stand ein verdienter 28:22-Sieg zu Buche, der auch durch das tolle Publikum zustande gekommen war. Sonntag erwarten die Kamenzer, die auf Tabellenplatz vier stehen, die HSG Riesa/Oschatz – aktuell der Tabellenletzte der Sachsenliga. Die Begegnung wird 17 Uhr angepfiffen. (js)

zur Startseite