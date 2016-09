Kegeln Männer 2. Verbandsliga Klarer Sieg in Königsbrück Am 2. Spieltag der 2. Verbandsliga ging es für die Männer der ESV Lok Wülknitz I. zu den Sportfreunden nach Königsbrück.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Am 2. Spieltag der 2. Verbandsliga ging es für die Männer der ESV Lok Wülknitz I. zu den Sportfreunden nach Königsbrück. Nach dem nur mäßigen Unentschieden der Vorwoche gingen Veit Schwarz (538) und Bernd Polinski (494) entschlossen als erstes an den Start. Nach leichten Startschwierigkeiten konnten beide einen Vorsprung von neun Holz erzielen, Schwarz holte den ersten Punkt auf Seite der Gäste. Als nächstes gingen dann Ronny Kuhl (528) und Robert Hinkelmann (523) an den Start. Beiden gelang es, zwei weitere Punkte zu sichern und den Vorsprung auf 63 Holz auszubauen. Als letztes ging es nun mit einem guten Polster für Rico Weser (566) und Falk Heyer (526) an den Start. Mit Tagesbestleistung von Rico Weser gelang es, den Vorsprung auf 102 Holz auszubauen und auch die letzten Punkte zu holen. Am Ende stand ein Ergebnis von 7:1 Punkten und 3175:3073 Holz, was derzeit den dritten Tabellenplatz bedeutet. (R. Hinkelmann)

