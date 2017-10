Klarer Sieg, gedämpfte Freude Beim 5:1 der Eislöwen gegen Frankfurt muss Neuzugang Harrison Reed verletzt vom Eis.

Seit Mittwoch ist Tim Miller (l.) ein Eislöwe. In seinem ersten Spiel gelangen dem Deutsch-Amerikaner zwei Scorerpunkte. Zur schnellen Integration dürfte auch das Halloween-Sondertrikot der Dresdner beigetragen haben. © kairospress

Am Ede hätte Franz Steer gerne auf die drei Punkte verzichtet, die Laune war „nicht so gut“. Dabei hatten seine Eislöwen am Sonntagnachmittag beim 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) gegen den amtierenden Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 auf ganzer Linie überzeugt. Doch der Erfolg gegen die Löwen Frankfurt würde überschattet von der schweren Verletzung Harrison Reeds.

Der 29 Jahre alte Kanadier war erst am Dienstag erneut nach Dresden gewechselt und hatte sein Team, für das er bereits in der Saison 2015/16 stürmte, am Freitag in Freiburg beim 3:1 mit seinem Treffer auf die Siegerstraße gebracht. Auch gegen Frankfurt zeigte Reed eindrucksvoll, warum er eine echte Verstärkung für die Dresdner sein könnte. Er beschäftigte die Frankfurter Abwehrreihe mehr, als der lieb sein konnte, und stellte seine Reaktionsschnelligkeit mehr als einmal deutlich unter Beweis. Als ein Frankfurter kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels im Zweikampf mit ihm den Schläger verlor, fackelte Reed nicht lange und schlenzte den Puck gekonnt an Löwen-Keeper Florian Proske vorbei zum 3:1 (21. Minute) ins Netz.

Als das Spiel längst entschieden war, passierte es schließlich. Beim Stand von 5:1 kam Reed am gegnerischen Tor ins Straucheln und krachte mit vollem Tempo und den Kufen voran in die Bande. Nach der zweiten Drittelpause kam die erste Diagnose vom Mannschaftsarzt: Außenknöchelfraktur. Umgehend ging es für Reed ins Krankenhaus Friedrichstadt. Eislöwen-Trainer Steer trifft der Ausfall hart: „Er hat sich gut eingefügt, hat uns sofort weitergeholfen. Sein Ausfall ist bitter für uns.“ Der 59-Jährige rechnet mit einem „wochen-, wenn nicht gar monatelangen Ausfall“.

So ging fast unter, dass mit Tim Miller ein weiterer Neuzugang sein erfolgreiches Eislöwendebüt gab. Der zuletzt für die Straubing Tigers spielende Deutsch-Amerikaner sammelte beim 2:1 (17.) durch Alexander Höller seinen erste Assist, im zweiten Drittel gelang im mit dem Endstand auch gleich noch der erste Treffer (33.).

Der 30-Jährige war dennoch nicht ganz zufrieden mit sich. „Im ersten Drittel habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt“, erklärte er. „Aber mit zunehmender Spielzeit wurde es besser.“ Zu seinen ersten Scorerpunkten sagte Miller: „Das Tor ging so schnell – bäm bäm, dann war der Puck drin. Normalerweise schieße ich nicht so hässliche Tore, auch der Assist war nicht gerade sehenswert.“ Alexander Höller war es egal. Der Mann des Spiels dachte nach seinen Treffern an den verletzten Kollegen: „Er ist schon ein wichtiger Spieler. Ich hoffe, dass er schnell zurückkommt.“

