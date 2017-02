Klarer Sieg für Radeberg Der Radeberger SV meisterte den Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Stadtoberliga souverän.

Fußball. Der Radeberger SV hat zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Stadtoberliga einen souveränen Auftritt hingelegt. Beim SV Loschwitz gab es einen deutlichen 5:1 (2:0)-Erfolg. Auf dem Kunstrasenplatz im Ostragehege dominierte der RSV von Beginn an die Partie und hätte schon zur Pause bei besserer Chancenverwertung klar in Führung liegen können. Aber auch ein 2:0 durch Felix Claus (16.) und Mark Abdin (32.) sorgte für Sicherheit.

Schon wenige Minuten nach dem Seitenwechsel fiel die endgültige Entscheidung. Mike Hirsch (48.) sowie der zweite Streich von Felix Claus in der 51. Minute stellten die Weichen klar auf Sieg. Es war das zehnte Saisontor des Radebergers. Nur zwei Minuten später kamen die Loschwitzer durch Florian Hornig zu ihrem Ehrentreffer, Dirk Gierich traf in der 66. Minute zum Endstand. Weitere gute Tormöglichkeiten wurden vergeben, Claus jagte das Leder aus Nahdistanz über den Kasten.

Radebergs Tormann Lukas Kirsten musste nur selten eingreifen. Die ersatzgeschwächten Loschwitzer versuchten immer wieder, mit langen Bällen nach vorn für Gefahr zu sorgen. „Darauf hatten wir uns schnell eingestellt“, sagte RSV-Trainer Markus Seidel. „Nach der etwas problematischen Vorbereitung mit wenig Trainingsstunden auf dem Platz war es eine gute Vorstellung.“ Da Verfolger Hellerau-Klotzsche in Cossebaude mit 0:2 unterlag, festigte Radeberg seinen dritten Platz. Die beiden Liga-Spitzenteams kamen nicht über Unentschieden hinaus. Striesen schwächelte beim 1:1 bei Laubegast II genauso wie Borea beim 1:1 gegen Sachsenwerk. (jj)

Radeberg: Kirsten - Günther (46. Zschaler), Keller, Palme, Gierich, Abdin, Claus, Hirsch (56. Schellenberg), Neumann (46. Walter), Richter und Hend. Schöne.

