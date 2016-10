Klarer Heimerfolg für Bautzen

Kegeln, 2. Bundesliga Nord/Ost. Am Sonntag reiste der Aufsteiger Hohnstädter SV in den Bautzener MSV-Sportpark und musste sich hier mit 3 165:3 299 Holz sowie 2:6 Mannschaftspunkten klar geschlagen geben. Im ersten Durchgang ragte die Bautzenerin Sophie Schulze hervor. Mit 593 Holz erzielte sie eine persönliche Bestleistung und holte alle vier Sätze gegen Helene Schulze (518). Christin Kleinstück vom MSV siegte mit 4:0 gegen Kristin Block und holte einen weiteren Mannschaftspunkt. Zwischen Alin Paul und der Bautzenerin Julia Huber entschieden erst die letzten Würfe über die Punktevergabe. Huber holte sich beim 2:2 mit 522:514 Holz den Matchgewinn. Sabine Hanschmann vom Hohnstädter SV lag zur Halbzeit deutlich mit 0:2 gegen Sophia Helfer zurück. Sie kämpfte sich zwar auf 2:2 heran, aber Helfer gewann trotzdem mit 549:536 Kegeln. Stefanie Hübner konnte sich auch diesmal beweisen. Mit 555 Holz und drei Satzerfolgen gewann auch sie gegen Jana Gesper (550). Trotz des höheren Ergebnisses von Peggy Riedel (Bautzen/543) gegen Kristin Rimms (526) musste die sieggewohnte MSV-Spielerin nach drei verlorenen Sätzen ihren Mannschaftspunkt abgeben. (she)

